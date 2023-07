RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ I prossimi appuntamenti, diretta gol live score (oggi 19 luglio 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DATE

Per i risultati di Champions League, questa sera si completa il ritorno del primo turno preliminare; tuttavia possiamo fare qualche passo avanti, e andare a vedere quali siano le date che segneranno il percorso verso la finale del prossimo giugno, come noto in programma a Wembley. Il primo appuntamento da segnare è quello di lunedì 24 luglio, quando ci sarà il sorteggio del secondo turno preliminare; le partite in questione (alcune già fissate) si giocheranno subito, vale a dire martedì 25 e mercoledì 26 luglio e con gare di ritorno, di conseguenza, martedì 1 e mercoledì 2 agosto.

A quel punto altro sorteggio il 7 agosto, quello degli spareggi o playoff: l’ultimo ostacolo da superare per avere accesso alla fase a gironi, il cui sorteggio avverrà il 31 agosto. Gli spareggi si giocheranno, sempre in andata e ritorno, tra il 22 e il 30 dello stesso mese di agosto; per quanto riguarda la fase a gruppi, i risultati di Champions League si animeranno in via definitiva il 19 settembre e ci terranno compagnia fino al 13 dicembre. Dunque, si torna a giocare secondo un calendario tradizionale: ricordiamo infatti che l’anno scorso, a causa dei Mondiali in inverno, la fase a gironi era terminata a novembre in concomitanza con l’interruzione dei campionati nazionali. (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMPLETA IL PRIMO TURNO!

Le sette partite che chiudono il programma dei risultati di Champions League per il ritorno del primo turno preliminare si giocano mercoledì 19 luglio, con inizio alle ore 17:00 (il primo match in programma è Valmiera Olimpia Lubiana): stiamo dunque per conoscere, dopo aver assistito alle gare di ieri, il quadro completo delle squadre che si qualificheranno per il secondo turno preliminare, e andranno a formare un tabellone, sorteggiato il prossimo lunedì, con le squadre che hanno “riposato” perché, piazzate nei loro campionati in una certa posizione o godendo di federazione dal ranking migliore, accedono direttamente al secondo turno.

Cosa dire delle partite di oggi? I risultati di Champions League ci presentano uno scenario che è ancora in via di definizione: nessuna delle squadre impegnate questa sera ha vinto con un margine superiore alla singola rete, e in più bisogna ricordare che dal 2021 la Uefa ha tolto la regola che assegnava valore doppio ai gol realizzati in trasferta. Cosa che ovviamente aumenta la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore, anche se bisogna dire che in questo senso le statistiche non marcano una differenza netta rispetto al passato; ora però vedremo cosa succederà nei risultati di Champions League di mercoledì…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci attende una serata interessante con i risultati di Champions League: oggi il ritorno del primo turno preliminare si apre in Lettonia, dove il Valmiera cerca di replicare alla sconfitta subita in Slovenia per mano dell’Olimpia Lubiana che, avendo vinto 2-1, rischia certamente l’eliminazione. Tra le altre “big” che potremmo non rivedere al secondo turno preliminare di Champions League bisogna citare anche e soprattutto il Ludogorets, battuto a sorpresa sul campo del Ballkani; i bulgari comunque hanno tutto per ribaltare questo risultato nei confronti dei kosovari, mentre dovrebbe essere tutto facile per il Qarabag che ha vinto 2-1 sul campo del Lincoln Red Imps.

Ad ogni modo, come sempre, dobbiamo ricordare che, nel presentare i temi principali che sono legati ai risultati di Champions League, difficilmente le squadre che fanno parte dei primi turni preliminari arriveranno poi alla fase a gironi; dei casi chiaramente ci sono stati lungo la storia, ma poi entreranno in gioco squadre che sono decisamente più competitive e dunque la strada si farà molto più in salita. Noi adesso lasciamo che a parlare siano i campi, perché tra poche ore per i risultati di Champions League nel ritorno del primo turno preliminare si tornerà realmente a giocare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Valmiera Olimpia Lubiana (andata 1-2)

Ore 18:00 Ferencvaros KI (andata 0-0)

Ore 18:00 Qarabag Lincoln Red Imps (andata 2-1)

Ore 18:00 Dinamo Tbilisi Astana (andata 1-1)

Ore 20:00 Ludogorets Ballkani (andata 0-2)

Ore 20:00 Swift Slovan Bratislava (andata 1-1)

Ore 20:30 Larne HJK Helsinki (andata 0-1)











