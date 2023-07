RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Hacken possibile sorpresa, diretta gol live score (andata 1° turno preliminare)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SORPRESA

I risultati di Champions League per l’andata del primo turno preliminare possono chiaramente consegnare delle sorprese: il calcio svedese in passato ha consegnato squadre che si sono distinte positivamente nel torneo, ma sarebbe una rivelazione qualora il Bollblubben Hacken dovesse arrivare fino ai gironi. La squadra giallonera rappresenta la città di Goteborg, ma ha ottenuto risultati decisamente minori rispetto ai più famosi biancazzurri; fondata nel 1940, lo scorso novembre ha vinto il suo primo campionato rifilando 7 punti al più quotato Djurgarden (già protagonista nelle coppe europee) e ci ha poi aggiunto la terza Coppa di Svezia nelle ultime 8 stagioni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Colpi esterni di Zrinjski e Qarabag! Diretta gol live score (11 luglio 2023)

L’Hacken non era mai andato oltre il secondo posto (nel 2012) e solo due volte si è piazzato nelle prime tre; peccato che lungo la strada i gialloneri abbiano perso il loro bomber Alexander Jeremejeff, che è stato venduto al Panathinaikos durante la sessione di calciomercato invernale e poi è stato girato in prestito al Levadeiakos. Ora bisognerà vedere se l’Hacken riuscirà a superare il primo turno preliminare di Champions League, i gallesi del TNS sono decisamente più quotati ed esperti ma come detto le sorprese possono sempre capitare… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Inter e City avanti!

OGGI CINQUE PARTITE!

Si torna a giocare per i risultati di Champions League: mercoledì 12 luglio sono infatti in programma altre cinque partite che completeranno l’andata del primo turno preliminare, si parte presto (ore 16:00) per ragioni di fuso orario visto che Astana Dinamo Tbilisi si gioca in Kazakhstan. Le altre partite sono, nello specifico, HJK Helsinki Larne alle ore 18:00; Hacken TNS alle ore 19:00, poi Farul Constanta alle ore 19:30 e infine Slovan Bratislava Swift alle ore 20:30, ricordando che tutte le ore indicate sono quelle secondo il fuso orario italiano.

Siamo ovviamente ancora alle primissime battute per quanto riguarda i risultati di Champions League: il percorso però è affascinante, perché da qui inizia la strada che condurrà sino a Wembley, dove il prossimo 1 giugno verrà incoronata la squadra che succederà al Manchester City nell’albo d’oro (sempre ovviamente che i Citizens non facciano doppietta). Le italiane, come noto, entreranno in scena già nella fase a gironi, come tutte le altre big delle federazioni principali: per questi risultati di Champions League legati all’andata del primo turno preliminare vedremo cosa succederà….

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: Milan e Real in semifinale!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League per l’andata del primo turno preliminare parlano naturalmente di un contesto da approfondire: non siamo ancora entrati nella zona “calda” del torneo, anche solo quella dei gironi, bisognerà aspettare per conoscere il destino delle big – circa le loro avversarie – e quindi anche quello delle italiane che, possiamo ricordarlo, sono quest’anno Napoli, Lazio, Inter e Milan. Dai risultati di Champions League che valgono per i preliminari possono però uscire sorprese che di edizione in edizione si fanno notare: lo Sheriff per esempio è anche riuscito ad arrivare ai gironi, vincere le prime due partite ed espugnare clamorosamente il campo del Real Madrid.

Abbiamo questa sera squadre che solitamente fanno parte di questo calendario del torneo: dallo Slovan Bratislava ai gallesi del The New Saints, entrambe una presenza sostanzialmente costante e che ogni volta sogna di poter arrivare ai sorteggi di fine agosto. L’Astana ai gironi di Champions League era arrivato, l’HJK Helsinki ci riprova ancora volendo sublimare la crescita del calcio finlandese almeno a livello di nazionale; il campo tra poco fornirà la sua insindacabile risposta sui risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Astana Dinamo Tbilisi

Ore 18:00 HJK Helsinki Larne

Ore 19:00 Hacken TNS

Ore 19:30 Farul Constanta Sheriff

Ore 20:30 Slovan Bratislava Swift











© RIPRODUZIONE RISERVATA