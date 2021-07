Risultati Champions League/ Diretta gol live score: ritorno 1° turno preliminare

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 13 luglio: si giocano infatti numerose partite del primo turno preliminare, di cui avevamo vissuto settimana scorsa l’andata e di conseguenza tra oggi e domani è in programma il ritorno. Il cammino della Uefa Champions League 2021-2022 è naturalmente appena agli inizi, per le squadre che già scendono in campo ci sarà molta strada da fare anche solo per arrivare alla fase a gironi, obiettivo che ancora dista altri due turni preliminari più quello dei playoff, per un mese e mezzo sempre all’insegna della Champions League ma naturalmente senza squadre italiane, dal momento che Inter, Milan, Atalanta e Juventus sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League promuoverà appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: per molte società, l’obiettivo è andare avanti il più possibile, eventualmente anche nelle competizioni minori tramite i vari ripescaggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite di ritorno e di conseguenza i verdetti su chi si qualificherà per il turno successivo. Considerando sempre il fuso orario italiano, alle nostre ore 18.00 si giocheranno Hibernians Flora (0-2 all’andata), Lincoln Red Imps Fola Esch (2-2) e Riga Malmoe (0-1). Sarà già questo un “giro d’Europa” in punti molto diversi fra loro del Vecchio Continente, che proseguirà poi per molte altre ore. Infatti, in seguito dobbiamo annotare che alle ore 19.00 comincerà Sheriff Tiraspol Teuta (4-0), mentre un’altra fascia molto intensa sarà quella delle ore 20.00, quando inizieranno altre tre partite, cioè Borac Banja Luka Cluj (1-3), Mura Shkendija (1-0) e Prishtina Ferencvaros (0-3). Si proseguirà poi con la partita delle ore 20.30, cioè Buducnost HJK (1-3), mentre alle ore 20.45 è in programma Linfield Zalgiris (1-3); senza respiro, alle ore 21.00 seguiremo il fischio d’inizio di Shamrock Rovers Slovan Bratislava (0-2), mentre alle ore 21.30 si giocherà Soligorsk Ludogorets (0-1) ed infine alle ore 22.00 l’appuntamento sarà con Valur Dinamo Zagabria (2-3).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

Hibernians Flora (0-2)

Lincoln Red Imps Fola Esch (2-2)

Riga Malmoe (0-1)

Ore 19.00

Sheriff Tiraspol Teuta (4-0)

Ore 20.00

Borac Banja Luka Cluj (1-3)

Mura Shkendija (1-0)

Prishtina Ferencvaros (0-3)

Ore 20.30

Buducnost HJK (1-3)

Ore 20.45

Linfield Zalgiris (1-3)

Ore 21.00

Shamrock Rovers Slovan Bratislava (0-2)

Ore 21.30

Soligorsk Ludogorets (0-1)

Ore 22.00

Valur Dinamo Zagabria (2-3)

