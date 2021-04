Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno quarti (14 aprile)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CONCLUDONO I QUARTI!

I risultati di Champions League per il ritorno dei quarti di finale, mercoledì 14 aprile, riguardano due partite che verranno disputate alle ore 21:00. Si tratta di Borussia Dortmund Manchester City e Liverpool Real Madrid: intanto possiamo dire che gli stadi sono a tutti gli effetti quelli delle squadre ospitanti, sottolineatura non scontata visto che in tempi di Coronavirus alcune partite sono state giocate in campo neutro (solo ieri, Chelsea e Porto si sono sfidate nuovamente a Siviglia). La situazione è ancora tutta da definire: per scoprire quali squadre si qualificheranno per le semifinali del torneo bisognerà aspettare, perché si riparte da due vittorie interne che lasciano la porta aperta alle rimonte.

Potrebbe essere più semplice quella del Borussia Dortmund, che ha bisogno di un solo gol per eliminare il Manchester City – all’andata ha incassato il ko al 90’ e ora è costretto comunque a vincere – mentre il Liverpool dovrà fare almeno 2-0 per estromettere il Real Madrid, in quella che è la riedizione della finale 2018. Vedremo allora come andranno le cose; intanto, aspettando che si giochi per i risultati di Champions League, possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati alle due gare e ipotizzare in che modo potrebbero andare le cose.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Champions League, dobbiamo dire che il contesto rispetto alle partite di ieri è del tutto diverso: 24 ore fa si partiva da due vittorie timbrate fuori casa, mentre stavolta lo scenario è molto più complesso. Manchester City e Real Madrid hanno vinto all’andata, ma entrambe hanno subito un gol sanguinoso: è quello che adesso dà speranze a Borussia Dortmund e Liverpool, che nel corso di questa Champions League hanno fatto ampiamente vedere di potersela giocare. Gli stessi Reds, in crisi in campionato e lontanissimi dalla vetta (occupata da Pep Guardiola) si sono leggermente ripresi e sicuramente hanno le carte in regola per battere il Real Madrid con due gol di scarto, considerando poi che i blancos sono reduci da un Clasico che ha portato via energie preziose, e hanno anche qualche giocatore in infermeria (come del resto gli inglesi). Il Dortmund è impegnato nella rincorsa al quarto posto in una Bundesliga nella quale è stato perso terreno – tanto da portare all’esonero di Lucien Favre, se vogliamo sorprendente – ma ha quello che al momento è il centravanti più letale d’Europa ed è anche per questo che le sue aspettative sono alte. Si tratta allora di scoprire quello che succederà tra poche ore sui due campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Borussia Dortmund Manchester City (1-2)

Ore 21:00 Liverpool Real Madrid (1-3)



