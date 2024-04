RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ La sfida delle outsider! Diretta gol live score quarti (oggi 10 aprile 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SFIDA DELLE OUTSIDER

Possiamo considerare Atletico Madrid Borussia Dortmund come la sfida delle outsider nei risultati di Champions League: si affrontano due squadre che hanno vinto il girone (del resto solo il Psg, tra le qualificate agli ottavi, ha poi centrato i quarti da seconda) ma che non erano accreditate di troppi favori nei pronostici della vigilia. Certamente l’Atletico Madrid resta la squadra che con Diego Simeone ha già raggiunto due finali di Champions League, perdendole sul filo di lana contro un Real Madrid semi-imbattibile, ma negli ultimi anni sembrava calato concedendo molti più gol; bravo è stato il Cholo a cambiare sistema di gioco innovandosi rispetto allo scenario attuale, la qualificazione ai danni dell’Inter (finalista della passata stagione) resta comunque una bella impresa per i Colchoneros.

Il Borussia Dortmund, che dopo la finale del 2013 era di fatto “rientrato nei ranghi”, agli ottavi ha avuto un impegno abbordabile contro il Psv Eindhoven ma il capolavoro lo ha fatto nel girone, riuscendo a emergere in vetta alla classifica contro avversarie come Psg – appunto – Milan e l’ambizioso Newcastle, tra l’altro dopo aver fatto un punto nelle prime due partite. Dunque adesso le due squadre si godono il momento: diremmo nei risultati di Champions League che l’Atletico Madrid sia favorito, ma attenzione a un Borussia Dortmund che ha poco da perdere e può piazzare un altro colpo. (agg. di Claudio Franceschini)

GLI ALTRI DUE QUARTI!

Il grande appuntamento con i risultati di Champions League ci fa compagnia mercoledì 10 aprile con gli altri due quarti di finale di andata: sempre alle ore 21:00 si giocano Atletico Madrid Borussia Dortmund e Psg Barcellona, dopo la grande abbuffata di ieri siamo davvero pronti a vivere un’altra serata con la principale competizione europea, che sarà ancora una volta scintillante anche se quest’anno nessuna squadra italiana è arrivata tra le prime otto. Certamente un dato che ci deve far riflettere ad un solo anno dalla straordinaria edizione passata, ma che adesso va messo da parte perché le protagoniste dei risultati di Champions League vanno onorate.

Tra squadre beffate dal destino nelle finali (Atletico Madrid), vincitrici (Borussia Dortmund) o plurivincitrici (Barcellona) e a caccia di un cambio di passo internazionale (Psg), i risultati di Champions League ci propongono due sfide che magari non avremmo potuto pronosticare, ma che sicuramente arrivati a questi punto saranno più che interessanti; forse possiamo dire che Psg Barcellona sia la più nobile e ci riporta alla mente quel clamoroso ribaltone blaugrana al Camp Nou (sono passati otto anni) ma attenzione a sottovalutare Atletico Madrid e Borussia Dortmund che hanno dimostrato di stare molto bene nei risultati di Champions League ai quarti di finale, dunque tra poco scopriremo cosa succederà…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla serata nuovamente dedicata ai risultati di Champions League. Come già accennato, Psg Barcellona è una classica del calcio internazionale e quell’incredibile epilogo del 2017, quando Luis Enrique aveva eliminato Unai Emery con un 6-1 dopo il 4-0 transalpino dell’andata, segnando tre gol negli ultimissimi minuti, rimane ancora là come precedente che non si può dimenticare, anche se nel frattempo Neymar è andato a giocare al Psg e poi è andato in Arabia Saudita, Edinson Cavani è passato da altre squadre prima del Boca Juniors e soprattutto quattro stelle di quel Barcellona, tra cui Leo Messi e Luis Suarez, oggi giocano ancora insieme ma nell’Inter Miami.

Gli allenatori che si sfidano oggi sono Xavi e Mauricio Pochettino: uno, l’argentino, la finale di Champions League l’ha raggiunta a sorpresa cinque anni fa con il Tottenham e l’ha persa contro il Liverpool, l’altro ha già annunciato l’addio al Barcellona a fine stagione e intanto ha già messo in bacheca la Liga, il suo progetto non si è sviluppato del tutto secondo le attese ma qualche merito gli va certamente riconosciuto, per l’appunto quello di aver riportato i blaugrana ai quarti. Ora, vedremo cosa ci racconteranno i risultati di Champions League questa sera…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 21:00 Atletico Madrid Borussia Dortmund

