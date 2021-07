Risultati Champions League/ Diretta gol live score: si chiude 1^ turno qualificazione

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL RITORNO DEL 1^ TURNO!

Spazio ai risultati della Champions League anche oggi, mercoledì 14 luglio 2021: con oggi infatti chiuderemo il quadro del ritorno per il 1^ turno di qualificazione e dunque non vediamo l’ora di scoprire chi, tra i tanti club in gioco riuscirà a superare questo primo scoglio e continuare il cammino europeo. Che pure risulta già tracciato: ricordiamo infatti agli appassionati che, completato questo primo turno, si tornerà ancora in campo per la Champions League il prossimo 20 luglio, con i primi incontri di andata del secondo turno di qualificazione (il sorteggio è già occorso), mentre il ritorno è stato messo in calendario per il 27-28 luglio. Di fila spazio al terzo turno di qualificazione, per il 3-4 agosto e il 10 dello stesso mese: poi gli spareggi, prima di fare sul serio con i gironi della Champions League 2021-22.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE SFIDE DI QUESTA SERA

Impazienti di dare spazio a questo mercoledì tutto riservato ai risultati della Champions League, vediamo dunque quali sono gli incontri che ci attendono questa sera. Esaminando il calendario ufficiale vediamo che, primo fischio d’inizio sarà oggi alle ore 16.00, quando ad Almaty avrà inizio Kairat-M Haifa. Solo alle ore 17.00 avrà inizio poi Alashkert-Connah’s Quay con i padroni di casa pronti a riscattare il pareggio per 2-2 ottenuto nel turno di andata solo pochi giorni fa. Solo alle ore 19.00 saranno poi riflettori pintati su Neftci-Dinamo Tbilisi, con gli uomini di Yskhadaze pronti a indicare il KO per 2-1 subito in casa. Ultimo impegno oggi poi alle ore 20.00 quando a Varsavia si accende Legia-Bobo/Glimt: all’andata furono grandi scintille con il successo polacco per 3-2, ma chissà che dirà il campo oggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 16:00 K. Almaty-M. Haifa

Ore 17:00 Alashkert-Connah’s Q.

Ore 19:00 Neftci Baku-Din. Tbilisi

Ore 20:00 Legia-Bodo/Glimt

