Risultati Classico e Scientifico, soluzioni Seconda Prova Maturità 2024/ Tracce svolte: Greco e Matematica

SOLUZIONI SECONDA PROVA CLASSICO E SCIENTIFICO, TRACCE UFFICIALI MATURITÀ 2024: I RISULTATI

Si è conclusa la lunga ‘due giorni’ della Seconda prova della Maturità 2024 e mentre gli studenti attendono inesorabile l’arrivo degli temutissimi orali, molti si stanno prodigando in ogni modo per trovare tutti i risultati e le soluzioni, tra cui – in particolare – quelli per la Versione di Greco protagonista nel Liceo Classico e il Problema di Matematica dello Scientifico. Ve lo abbiamo già detto in alte sedi, ma è sempre bene specificarlo, perché il Ministero non pubblicherà né i risultati, né le soluzioni della Seconda prova della Maturità – tanto per il Classico, quanto per lo Scientifico, il Linguistico, i Tecnici e così via -, riservando alle singole Commissioni la possibilità di scegliere come procedere.

MATURITÀ 2024/ Seconda prova liceo scientifico, anche la matematica è il luogo del Mistero

In linea di massima, infatti, le prove saranno anche oggetto del Colloquio orale della Maturità 2024 e pubblicare i risultati e le soluzioni in anticipo darebbe un vantaggio ‘ingiusto’ ai maturandi che sapranno già come rispondere per migliorare la loro performance; ma va anche detto che il commento alla Seconda prova non cambierà i punti già assegnati agli scritti, con i liceali del Classico e dello Scientifico che dovranno accontentarsi del loro primo tentativo.

Risultati Istituti Tecnici, soluzioni Seconda Prova Maturità 2024/ Tracce svolte: ITIA, Finanza e Marketing

GRECO E MATEMATICA: RISULTATI SOLUZIONI LICEI PER LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2024

Nonostante il silenzio e il riserbo del Ministero, a svolgere la Seconda prova della Maturità 2024 del Classico e dello Scientifico ci hanno pensato diversi esperti e docenti, che hanno pubblicato tutti i risultati e le soluzioni in parte sul sito Studenti.it, in parte su Skuola.net e in parte (seppur minima) anche su questo sito, ilSussidiario.net, sempre fermo restando che non rappresentano delle soluzioni ufficiali confermate dal MIM.

Procedendo per ordine: la Seconda prova dello Scientifico si è concentrata attorno alla già citata Matematica, con un test composto da un problema a scelta tra due e quattro domande delle otto proposte dal ministero.

– Qui potete trovare le soluzioni e i risultati ai problemi e agli otto quesiti da parte di Skuola.net

– Qui – invece – ci sono tutti gli 8 quesiti svolta da Studenti.it: il triangolo ABC, la moneta truccata, il riferimento cartesiano, l’equazione positiva, la funzione polinomiale, la funzione integrale, l’afelio della Terra e il testo di Gadda sulle mattonelle esagonali.

Risultati Liceo Linguistico e Scienze Umane, soluzioni Seconda Prova Maturità 2024/ Tutte le tracce svolte

Cliccando qui, invece, troverete anche le soluzioni alle domande che completavano la Versione di Greco – incentrata in questa Seconda prova della Maturità 2024 del Classico su Platone e il suo ‘Minosse o della Legge‘ – e la traduzione fatta per noi de ilSussidiario.net da Elisabetta Cassani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA