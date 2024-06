Problema di matematica, Seconda Prova Maturità 2024/ Liceo scientifico: le tracce e i quesiti Esame di Stato

MATURITÀ 2024, SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: COME FUNZIONA IL PROBLEMA DI MATEMATICA

Entra nel vivo la Maturità 2024 dopo il ‘riscaldamento’ di ieri della Prima prova con la Seconda – sicuramente tra le più temute – prova, basata sulla materia d’indirizzo di ciascun corso di studio e variabile per ogni tipologia di istituto: al Liceo scientifico – consolidando una sorta di ‘tradizione’ ormai decennale – toccherà risolvere il problema di matematica. Questo, per quanto possa sembrare spaventoso, è interamente concentrato sugli argomenti principali dell’ultimo anno, ripassati fino allo sfinimento nelle ultime settimane di lezione prima della Maturità, e che renderanno il problema di matematica forse più ‘semplice’ da risolvere.

Nello specifico, una volta che i segretissimi plichi del Ministero saranno aperti e resi pubblici – sia ai poveri studenti con le palpitazioni in attesa dell’esame, che a tutti noi che li aspettiamo con il fiato sospeso qua fuori – i maturandi si troveranno davanti un problema di matematica articolato in due differenti quesiti: da un lato due problemi propriamente intesi e dall’altro 8 quesiti. Il Ministero chiede – in un massimo di 6 ore – che si risolva un problema e si risponda a quattro degli otto quesiti, fermo restando che eventuali ‘surplus’ non saranno considerati ai fini della valutazione.

COME AFFRONTARE IL PROBLEMA DI MATEMATICA, SECONDA PROVA MATURITÀ 2024

Certamente il problema di matematica è uno dei più temuti test che gli studenti devono affrontare durante la Maturità 2024, data l’assoluta imprevedibilità degli argomenti e quesiti che talvolta presentano casi di studio più o meno reali che costringono ad un ragionamento laterale oltre all’algebra, alla geometria e all’analitica classica; detto questo, è importante sottolineare che l’intenzione del Ministero non è sicuramente quella di rendere impossibile la Seconda prova per i candidati della Maturità 2024 e per quanto ostico possa sembrare, il problema di matematica può essere ‘sconfitto’ sena troppe difficoltà affrontandolo con il giusto spirito!

Il nostro consiglio per tutti gli studenti che non sanno più dove sbattere la testa è di prendervi tutto il tempo necessario, innanzitutto per valutare approfonditamente tutti e 10 i problemi proposti per capire quale vi sembri più affine alle vostre conoscenze. Fatto questo, vi suggeriamo di affrontare prima i 4 quesiti della Seconda prova, per poi dedicare più tempo possibile alla risoluzione del problema di matematica, senza lasciarvi trascinare dalla fretta di concludere rapidamente la vostra Maturità 2024: 6 ore sembrano poche, ma saranno più che sufficienti e non vi costerà nulla fermarvi fino alla fine per controllare due o tre volte tutti i calcoli e i passaggi.

SECONDA PROVA LICEO SCIENTIFICO: LE TRACCE DELLA MATURITÀ 2023

Ora, siamo certi che in queste ore ci saranno tantissimi studenti che in vista della Seconda prova della Maturità 2024 staranno cercando online tutte le possibili ipotesi su cosa capiterà nelle tracce del problema di matematica; ma come vi dicevamo prima purtroppo è un test estremamente imprevedibile e possiamo solamente ipotizzare che quasi certamente ci saranno almeno un paio di equazioni (esponenziali, logaritmiche e di qualsiasi tipo vi vengano in mente), così come spesso nelle Maturità degli anni scorsi sono usciti quasi sempre anche gli integrali e le derivate. Non dimenticate che oltre al problema di matematica, nei quesiti potrebbero esserci piccoli calcoli statistici, la temuta trigonometria e anche qualcosa di un po’ più ‘teorico’.

Per farvi un esempio: nella Maturità del 2023 in Seconda prova per il Liceo scientifico capitarono due differenti funzioni per il problema di matematica (una con grafico e la seconda solo con funzione) senza riferimenti a casi studio reali; mentre negli otto quesiti si spaziava dal calcolo probabilistico su un dado truccato, fino all’analisi matematica, al teorema di Rosse e allo studio degli zeri di funzione e non mancavano neppure domande di geometria e di geometria analitica.











