VIDEO FIORENTINA THE NEW SAINTS, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina vince per 2 a 0 contro i New Saints come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i gigliati iniziano bene in modo da provare subito ad aggiudicarsi le redini dell’incontro affacciandosi in attacco con una certa pericolosità già intorno al 5′ tramite uno spunto poco fortunato di Ikoné e Kouame chiama invece in causa il portiere Roberts con una giocata interessante verso l’11’.

I minuti passano e le emzioni scarseggiano finchè Mandragora centra l’incrocio dei pali al 43′, riportando tuttavia un infortunio che lo costringerà al camio prematuro con Richardson al 45’+1′, poco dopo l’occasione fallita di nuovo da Kouame, per colpa di un’altra parata di Roberts. Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i toscani continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore collezionando altre due opportunità non concretizzate da Richardson, tiro dalla distanza murato al 47′, e da Kouame, conclusione deviata in corner.

Nel finale i viola riescono a spezzare l’equilibrio di partenza passando in vantaggio al 65′ per merito del gol siglato da Adli, bravo a sfruttare un pallone sporco finito dalle sue parti. Ci pensa poi il solito Kean a chiudere i conti trovando la rete del raddoppio immediato al 68′, nonostante si fosse visto dire un’altra volta no da Roberts appena qualche attimo prima. L’estremo difensore Roberts insiste nell’alimentare le speranze dei suoi disinnescando Ikoné al 74′, Kean al 79′ e Parisi all’80’ ma anche Terracciano ha saputo offrire il suo contributo evitando il peggio su Wilson al 76′.

Per quanto riguarda l’aspetto della disciplina, l’arbitro austriaco S. Gishamer ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Kouame all’87’ da un lato, Williams al 56′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa prima giornata della competizione continentale permettono alla Fiorentina di raggiungere quota 3 nella classifica della Conference League mentre i New Saints non si muovono, restando appunto fermi a zero.

VIDEO FIORENTINA THE NEW SAINTS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS