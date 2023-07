RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Un tabellone complesso! Diretta gol live score (1° turno preliminare, 13 luglio)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL TABELLONE DEI PRELIMINARI

Come già dicevamo in precedenza, i risultati di Conference League nei turni preliminari seguono un tabellone davvero molto complesso. Al secondo turno per esempio accedono ovviamente le 31 qualificate dalla doppia sfida di apertura, ma poi si aggiungeranno 16 squadre che saranno state eliminate dai preliminari di Champions League e ancora altre 59 club, che sono ancora i vincitori delle coppe nazionali o i piazzati in campionato (qui anche le quarte e una quinta). Poi, al terzo turno preliminare arrivano altre eliminate dalla Champions League, e per quanto riguarda gli altri criteri si sale nel ranking Uefa per nazioni.

Ancora, gli spareggi: qui ci sono le cosiddette big, ma anche le varie compagini che saranno state fatte fuori dai turni preliminari di Europa League: come risultante di questo regolamento avremo davvero tantissime partite a comporre i turni preliminari, i risultati di Conference League dunque proporranno parecchia carne da mettere sul fuoco e, anche se nelle prime battute le squadre partecipanti non sono ovviamente troppo competitive a livelli assoluti, ci saranno comunque tanti temi da trattare. Per il momento scopriremo cosa succederà nell’andata del primo turno preliminare, ci sarà già molto di cui parlare per quanto riguarda le gare di questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO LE QUALIFICAZIONI!

Dalle ore 17:00 di giovedì 13 luglio ci faranno compagnia i risultati di Conference League: inizia ufficialmente la rincorsa alla finale del prossimo 29 maggio, che come avevamo già riportato si giocherà allo stadio Agia Sophia di Atene. Siamo ancora nell’andata del primo turno preliminare, inaugurata ieri con due partite; oggi invece i match in programma sono ben 29, ma il vero punto da ricordare circa i risultati di Conference League è che il numero di partite che vivremo nei prossimi turni sono addirittura destinate ad aumentare, perché qui la formula è particolarmente complessa almeno nella struttura del tabellone, come del resto già visto lo scorso anno.

Possiamo infatti dire che al primo turno preliminare, in andata e ritorno, partecipano 62 squadre: 16 di queste hanno vinto la coppa nazionale, 25 sono arrivate seconde nel loro campionato e altre 21 hanno invece ottenuto il terzo posto. La discriminante è ovviamente la federazione di appartenenza: possiamo già ricordare che le big parteciperanno alle qualificazioni per la fase a gironi, ma entreranno in gioco soltanto agli spareggi e cioè all’ultimo turno di questo percorso. Per il momento godiamoci questa intensissima giornata dedicata ai risultati di Conference League, siamo solo all’inizio. Di una stagione molto lunga…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Conference League aprono dunque la terza edizione di questa competizione pensata dalla Uefa e lanciata ufficialmente nel 2021: di fatto, a distanza di 22 anni la Conference League è andata a prendere il posto di quella che era la Coppa delle Coppe, anche se rispetto ad allora le modalità di partecipazione alle varie competizioni è leggermente cambiata. Il percorso come detto sarà davvero lungo, perché alle squadre che sono già di “diritto” qualificate alle varie fasi dei turni preliminari si aggiungeranno le sconfitte dalle qualificazioni di Champions League prima ed Europa League poi.

Insomma: al momento non si può davvero dire quale sia il grado di difficoltà che le compagini che otterranno il pass per il secondo turno preliminare si troveranno poi ad affrontare, eventualmente, lungo la strada; la Conference League è un torneo che certamente non può competere, per prestigio e livello delle sue rappresentanti, con le altre due coppe organizzate dalla Uefa ma certamente nelle sue prime edizioni ha fatto divertire, oltre che essere stata ottima per le due italiane (Roma vincitrice e Fiorentina finalista). Una buona occasione per tante, potremmo dire, per risollevare le proprie sorti anche in ambito internazionale: questo possono essere i risultati di Conference League nel corso della stagione…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Tobol Honka

Ore 17:00 Pyunik Trans

Ore 17:00 Inter Escaldes Vikingur

Ore 17:00 Ararat-Armenia Egnatia

Ore 17:30 Makedonija Rigas

Ore 17:30 Zilina Levadia Tallinn

Ore 18:00 Panevezys Milsami

Ore 18:00 Haka Crusaders

Ore 188:00 Magpies Dundalk

Ore 19:00 Gzira Glentoran

Ore 19:00 Hegelmann Litauen Shkupi

Ore 19:00 Dukagjini Europa

Ore 19:00 Riga Vikingur Reykjavik

Ore 19:00 Alashkert Arsenal Tivat

Ore 19:00 Torpedo Kutaisi Sarajevo

Ore 19:090 Domzale Balzan

Ore 19:30 Penybont Santa Coloma

Ore 19:30 Dunajska Streda Dila

Ore 19:30 Progrès Gjilani

Ore 20:00 HB Derry

Ore 20:00 Shkendija Haverfordwest

Ore 20:00 KA Connah’s Quay

Ore 20:00 Tirana Dinamo Batumi

Ore 20:00 Vaduz Neman

Ore 20:30 Zeljeznicar Dinamo Minsk

Ore 20:30 Sutjeska Cosmos

Ore 20:45 Linfield Vllaznia

Ore 20:45 La Fiorita Zimbru

Ore 21:00 Maribor Birkirkara











