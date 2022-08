Risultati Conference League/ Diretta gol live score andata 3° turno preliminare

I risultati Conference League saranno protagonisti anche oggi, giovedì 4 agosto 2022, con la bellezza di 28 partite per l’andata del terzo turno preliminare sparse in giro per ogni angolo d’Europa e magari anche oltre, dal punto di vista strettamente geografico. Naturalmente la squadra detentrice è la Roma, che ha scritto una pagina di storia vincendo la prima edizione della Uefa Conference League, nella quale invece quest’anno sarà in gara per l’Italia la Fiorentina, che entrerà in scena dopo Ferragosto con i playoff. Per ora ci attende un vero e proprio giro d’Europa tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, d’altronde la Uefa vuole valorizzare con questa competizione anche le Nazioni più piccole o comunque calcisticamente meno forti.

Risultati Conference League/ Diretta gol live score: Slavia Praga e KuPS dominano!

La ricchissima panoramica dei risultati Conference League per l’andata del terzo turno preliminare comincerà quindi già alle ore 18.00 (indicheremo sempre gli orari secondo il fuso orario italiano) con KuPS Young Boys e RFS Hibernians, che apriranno un giovedì 4 agosto davvero ricchissimo di calcio internazionale, il quale proseguirà alle ore 18.30 con Trnava Rakow e alle ore 18.45 con Paide Anderlecht, uno dei nomi più noti fra le squadre coinvolte. Alle ore 19.00, poi, l’elenco si fa davvero fitto: cominceranno infatti in contemporanea AIK Stoccolma Shkendija, Apoel Nicosia Kyzylzhar, Cska Sofia Saint Patricks, Lillestrom Anversa, Maccabi Tel Aviv Aris Salonicco, Molde Kisvarda, Neftci Baku Rapid Vienna, Slavia Praga Panathinaikos, Soligorsk Cluj e Viking Sligo Rovers.

Risultati Conference League/ Tre Fiori ko, Guimaraes ok! Diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Siamo circa alla metà del programma complessivo di stasera, andiamo adesso ad elencare naturalmente anche tutte le altre partite di oggi che ci daranno i risultati Conference League per le partite d’andata del terzo turno preliminare. Questa abbuffata di calcio europeo proseguirà alle ore 19.30 con il fischio d’inizio di Zorya Universitatea Craiova, mentre alle ore 20.00 ci sarà un’altra “raffica”, composta da Cukaricki Twente, FC Ballkani Klaksvik, Hamrun Levski Sofia, Lugano Hapoel Beer Sheva, Sepsi Sfântu Gheorghe Djurgarden e Vaduz Konyaspor.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Tre Fiori al prossimo turno! Diretta gol live score

Giungiamo infine alle partite che potremmo considerare come la fascia di prima serata per quanto riguarda i risultati Conference League: alle ore 20.30 avremo Brondby Basilea e MOL Fehervar Petrocub, alle ore 20.45 sarà la volta di Breidablik Basaksehir e Vikingur Reykjavik Lech Poznan, infine alle ore 21.00 sono attese le ultime tre partite, che saranno Dundee AZ Alkmaar, Hajduk Spalato Vitoria Guimaraes e Zrinjski Tobol.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

ore 18.00

KuPS Young Boys

RFS Hibernians

ore 18.30

Trnava Rakow

ore 18.45

Paide Anderlecht

ore 19.00

AIK Stoccolma Shkendija

Apoel Nicosia Kyzylzhar

Cska Sofia Saint Patricks

Lillestrom Anversa

Maccabi Tel Aviv Aris Salonicco

Molde Kisvarda

Neftci Baku Rapid Vienna

Slavia Praga Panathinaikos

Soligorsk Cluj

Viking Sligo Rovers

ore 19.30

Zorya Universitatea Craiova

ore 20.00

Cukaricki Twente

FC Ballkani Klaksvik

Hamrun Levski Sofia

Lugano Hapoel Beer Sheva

Sepsi Sfântu Gheorghe Djurgarden

Vaduz Konyaspor

ore 20.30

Brondby Basilea

MOL Fehervar Petrocub

ore 20.45

Breidablik Basaksehir

Vikingur Reykjavik Lech Poznan

ore 21.00

Dundee AZ Alkmaar

Hajduk Spalato Vitoria Guimaraes

Zrinjski Tobol











© RIPRODUZIONE RISERVATA