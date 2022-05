Diretta Fiorentina Juventus/ Streaming video tv: torna la grande rivalità! (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS: CONTA SOLO PER I VIOLA

Fiorentina Juventus, che è in diretta dallo stadio Artemio Franchi alle ore 20:45 di sabato 21 maggio, si gioca per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Si chiude la stagione delle due squadre: i viola hanno ancora una possibilità di arrivare in Europa ma rischiano di doversi mangiare le mani per le quattro sconfitte subite nelle ultime giornate, compresa quella netta di Marassi contro una Sampdoria che era già sicura della salvezza aritmetica, contro la quale la squadra di Vincenzo Italiano ha giocato malissimo facendo intravedere tanta tensione e paure.

Resta comunque una stagione positiva quella della Fiorentina; decisamente meno quella della Juventus, che oltre all’ennesima delusione europea ha perso Supercoppa e finale di Coppa Italia, e non ha saputo correre per uno scudetto che pure sarebbe stato alla portata. Senza titoli dopo 10 anni di successo, i bianconeri ripartono dal contentino della qualificazione in Champions League con la necessità di rifondare ampiamente; vedremo intanto come andrà la diretta di Fiorentina Juventus, mentre aspettiamo facciamo qualche considerazione sulle probabili formazioni del match.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus sarà trasmessa su Sky Sport Uno – con possibilità di 4K HDR – e dunque al numero 201 del decoder satellitare, naturalmente per gli abbonati e con mobilità garantita senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. In alternativa, chi non fosse cliente di questa emittente potrà eventualmente seguire Fiorentina Juventus anche in diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

Nelle probabili formazioni della diretta Fiorentina Juventus Italiano deve fare a meno dello squalificato Maleh: sembra quindi fatto il centrocampo viola nel quale Torreira andrà in cabina di regia, e sarà supportato dalle due mezzali Bonaventura e Duncan. Difesa invariata davanti a Terracciano: Milenkovic e Igor i due centrali, poi Venuti e Biraghi che come sempre spingeranno sulle corsie laterali formando le catene con gli esterni alti. Qui, Riccardo Sottil e Saponara restano alternative più che altro per Ikoné; verso la conferma Nico Gonzalez, come prima punta è vivo il ballottaggio tra un Piatek ormai totalmente recuperato e Arthur Cabral.

La Juventus ha varie soluzioni, soprattutto perché non si gioca nulla: in porta potremmo rivedere Szczesny, poi da vedere se avranno spazio dall’inizio Chiellini e Dybala, i celebrati di lunedì scorso all’ultima in bianconero. Le alternative sono De Ligt (o Rugani) per affiancare Bonucci, davanti invece un possibile 4-3-3 con Bernardeschi e Morata a supporto del grande ex Vlahovic; altrimenti 4-2-3-1, Miretti può fare ancora il titolare con uno tra Zakaria e Locatelli – senza dimenticarsi di Rabiot – con Bernardeschi esterno. L’altro ex, Cuadrado, giocherebbe allora da terzino; sull’altro versante Luca Pellegrini è favorito su Alex Sandro e De Sciglio.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ci può raccontare per un pronostico sulla diretta Fiorentina Juventus. Nella partita della 38^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei viola vi farebbe guadagnare 1,95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte l’importo investito, mentre l’eventualità del successo esterno della Juventus, identificata come sempre dal segno 2, ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 3,55 volte la vostra giocata.











