RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: UN’ALTRA RAFFICA DI PARTITE

La certezza con i risultati Conference League nei turni estivi è che c’è sempre una raffica di partite e non farà eccezione oggi, giovedì 8 agosto 2024, quando ci attenderanno le partite d’andata per il terzo turno preliminare. Il livello comincia a crescere, anche se il primo momento di svolta ci sarà dopo Ferragosto, quando entreranno in lizza anche i nomi più attesi della Uefa Conference League 2024-2025, compresa la Fiorentina, che rappresenterà l’Italia per il terzo anno consecutivo, inseguendo la terza finale ma se possibile anche finalmente il titolo.

Restiamo però all’attualità, il terzo turno preliminare per i risultati Conference League vedono in lizza complessivamente 60 squadre, delle quali otto fanno parte del cosiddetto Champions Path e arrivano da eliminazioni in precedenti turni eliminatori di Champions League, essendo campioni nazionali dei rispettivi Paesi, ma la stragrande maggioranza sono naturalmente le 52 squadre che formano invece il cosiddetto League Path, di cui 43 sono le vincitrici del secondo turno e altre nove invece scendono dall’Europa League.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL REGOLAMENTO

Insomma, per il momento è ancora tutto abbastanza contorto per i risultati Conference League, che ci offriranno nelle prossime ore l’ormai consueto giro per ogni angolo d’Europa, con alcune squadre talora di valore anche discreto e magari un certo blasone e altre che sono invece nuove scoperte, che potrebbero attirare in maniera particolare l’attenzione degli appassionati di calcio minore. Naturalmente, essendo alle partite d’andata, un primo appunto sul regolamento è relativo al fatto che i verdetti arriveranno solamente settimana prossima.

Evidentemente, saranno 30 le squadre che supereranno questo terzo turno preliminare dei risultati Conference League, mentre ai successivi playoff parteciperanno in 48, con l’aggiunta di tredici formazioni che saranno nuovamente in arrivo dalla Europa League e infine le cinque dei campionati big che entreranno in scena, Fiorentina compresa. Infine, la fase a gironi avrà 36 partecipanti, che saranno le 24 vincitrici dei playoff più le ultime 12 in arrivo dalla Europa League, in quel caso evidentemente le perdenti dei playoff.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Ordabasy Pyunik

Ararat-Armenia Puskas Akademia

Auda Drita

Ore 18.00

HJK Decic

Mlada Boleslav Hapoel Beer Sheva

Ilves Djurgarden

Iberia Istanbul Basaksehir

Ore 18.30

Ruzomberok Hajduk Spalato

Silkeborg Gent

Ore 19.00

Zurigo Vitoria

Brondy Legia

Omonoia Fehervar

Olimpia Lubiana Sheriff

Ore 19.30

Cska 1948 Pafos

Ore 20.00

Balkani Larne

Kilmarnock Tromso

Corvinul Astana

Maccabi Petah Tikva Cluj

Osijek Zira

Botev Plovdiv Zrinjski

Ore 20.15

Vikingur Reykjavik Flora Tallinn

Maribor Vojvodina

Ore 20.30

Spartak Trnava Wisla Cracovia

Ore 20.45

St Patrick’s Sabah

St Mirren Brann