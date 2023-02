RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Le squadre già agli ottavi, diretta gol live score

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: AGLI OTTAVI…

Avendo parlato dei risultati di Conference League per l’andata dei playoff, dobbiamo ora naturalmente prendere in considerazione quali siano le squadre che attendono nel tabellone degli ottavi: naturalmente si tratta dei club che hanno vinto il loro girone nel torneo, e che avranno il vantaggio di disputare in casa le partite di ritorno nel prossimo turno. Solo la Turchia ha portato due rappresentanti agli ottavi di Conference League: si tratta del Basaksehir, che era nel girone della Fiorentina, e del Sivasspor.

Abbiamo poi tre grandi grandi campionati con la presenza di West Ham (Inghilterra), Villarreal (Spagna), Nizza (Francia), e ancora Az Alkmaar (Olanda), Djurgarden (Svezia) e Slovan Bratislava (Slovacchia). È inevitabile dire che West Ham e Villarreal siano favorite, entrambe l’anno scorso hanno giocato le semifinali al piano di sopra (rispettivamente Champions League ed Europa League) e dunque sono pronte a fare il grande colpo nei risultati di Conference League, ma bisogna fare attenzione anche all’Az Alkmaar che prosegue la crescita attuale del calcio olandese, avendo già ricordato che l’anno scorso il Feyenoord ha perso la finale di Tirana contro la Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO I PLAYOFF!

Dopo tre mesi possiamo tornare a parlare di risultati di Conference League: le partite cui assisteremo giovedì 16 febbraio sono quelle valide per l’andata dei playoff, un turno intermedio che anticipa gli ottavi e che come sempre sarà diviso in due fasce orarie, quella delle ore 18:45 e quella delle ore 21:00. Diciamo subito che nel primo gruppo di partite (che in totale sono otto) avremo Braga Fiorentina, nel secondo invece assisteremo a Lazio Cluj: saranno dunque due le italiane che proveranno ad arrivare sino in fondo, e possiamo anche dire che potrebbero decisamente farcela rendendo positiva la loro stagione.

Per quanto riguarda i risultati di Conference League in senso assoluto dobbiamo ricordare che ad affrontarsi sono le seconde classificate nei gironi di questa competizione, che hanno il leggero vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno, e le terze nei gruppi di Europa League, che come già avvenuto nella passata stagione sono sostanzialmente retrocesse qui; vedremo quello che succederà, altro particolare da sottolineare è che dall’anno scorso la Uefa ha cancellato la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta, e anche questo naturalmente potrebbe avere il suo peso specifico.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque due italiane in campo per i risultati di Conference League legati all’andata dei playoff. La Fiorentina è la rappresentante di casa nostra che già a settembre era in questa competizione, purtroppo il brutto avvio (un punto in due partite) ha impedito ai viola di correre per il primo posto nel girone e dunque lo spareggio si è reso necessario, per di più va detto che la Fiorentina non ha pescato benissimo dal sorteggio pur se il Braga rimane una squadra assolutamente eliminabile, e contro la quale bisognerà fare la voce grossa.

La Lazio invece arriva dall’Europa League: una delusione per i biancocelesti, che avevano un girone abbordabile e nel quale si è pareggiato tantissimo, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a sparigliare le carte ed è stato fatale il ko subito in Olanda dal Feyenoord, che ha evitato di ritrovarsi in una Conference League della quale l’anno scorso ha perso la finale (contro la Roma). Tra poco sarà tempo di lasciare che a parlare siano i campi, noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà con i risultati di Conference League per questa andata dei playoff…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA PLAYOFF

Ore 18:45 Bodo/Glimt Lech Poznan

Ore 18:45 Braga Fiorentina

Ore 18:45 Qarabag Gent

Ore 18:45 Trabzonspor Basilea

Ore 21:00 Aek Larnaca Dnipro-1

Ore 21:00 Lazio Cluj

Ore 21:00 Ludogorets Anderlecht

Ore 21:00 Sheriff Partizan











