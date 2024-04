RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ L’Aston Villa tra le favorite! Diretta gol live score quarti (11 aprile 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: FOCUS SULL’ASTON VILLA

Dopo aver dato ampio spazio alla Fiorentina, possiamo dedicarci a un nome blasonato nella nostra panoramica sui risultati Conference League. Parliamo dell’Aston Villa, che ha eliminato l’Ajax in quello che era senza ombra di dubbio l’ottavo più affascinante della manifestazione. Certo, i lancieri di Amsterdam sarebbero stati un nome ancora più prestigioso, ma pure l’Aston Villa può mettere sul piatto il titolo di campioni d’Europa, che la formazione di Birmingham ottenne vincendo la Coppa dei Campioni nella stagione 1981-1982.

Il giorno indimenticabile per l’Aston Villa è il 26 maggio 1982 a Rotterdam, grazie alla vittoria per 1-0 nella finale contro il Bayern Monaco, grazie al gol segnato da Peter Withe al 67’ minuto. Tornando all’attualità, l’Aston Villa è nome di spicco anche per l’ottimo rendimento che sta avendo in questa edizione della Premier League: campionato di livello eccellente, quindi si punta a tornare in Champions League, ma naturalmente anche aggiungere in bacheca un altro trionfo a livello internazionale sarebbe un’altra gioia enorme per l’Aston Villa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO I QUARTI!

I risultati Conference League ci terranno compagnia oggi, giovedì 11 aprile 2024, perché solamente otto formazioni sono rimaste ancora in corsa per la conquista della terza competizione europea per club, che nelle due annate precedenti ha sempre visto una finalista italiana, e quindi dovremo seguire con enorme attenzione quanto succederà questa sera nell’andata dei quarti di finale, sebbene naturalmente i verdetti circa i risultati Conference League diventeranno definitivi tra una settimana, quando si giocheranno le partite di ritorno a campi invertiti e sapremo chi si qualificherà per le semifinali.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire che cosa succederà questa sera, ricordando che pure ai quarti gli orari d’inizio delle partite saranno spalmati su due fasce e di conseguenza l’appuntamento con i risultati Conference League sarà fin dalle ore 18.45, quando inizieranno Olympiakos Fenerbahce e Viktoria Plzen Fiorentina, che sarà evidentemente la partita che più ci riguarderà in un’ottica italiana, mentre alle ore 21.00 avremo anche Aston Villa Lille e Bruges Paok Salonicco.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA CI RIPROVA ANCHE QUEST’ANNO

Nei risultati Conference League, naturalmente vogliamo adesso approfondire il discorso relativo alla partita Viktoria Plzen Fiorentina, che riguarda la nostra rappresentante in questa competizione nella quale proprio i Viola sono la finalista uscente della scorsa edizione. La Fiorentina finora ha fatto tutto per bene in questa sua seconda campagna consecutiva in Conference League: ha vinto il proprio girone in autunno, così si è garantita l’accesso immediato agli ottavi di finale nei quali i viola hanno eliminato gli israeliani del Maccabi Haifa.

Infime, nel sorteggio dei quarti di finale la Fiorentina è stata abbinata ai cechi del Viktoria Plzen, avversario che può essere scomodo e ha una buona tradizione nelle competizioni internazionali, ma appare certamente alla portata della Fiorentina. Sappiamo che i gigliati sono ancora in corsa su tre fronti, con tutti i risvolti positivi e negativi che può avere questa situazione. Servono tante energie, sia fisiche sia mentali, ma d’altronde ci sono buone possibilità di ottenere soddisfazioni memorabili, magari proprio in Conference League per tornare a conquistare una Coppa europea dopo oltre 60 anni.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA QUARTI DI FINALE

ore 18.45

Olympiakos Fenerbahce

Viktoria Plzen Fiorentina

ore 21.00

Aston Villa Lille

Bruges Paok Salonicco











