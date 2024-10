PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: LE QUOTE SULLE PARTITE

È nuovamente tempo di parlare di pronostici Conference League: giovedì 24 ottobre infatti si gioca la seconda giornata di questo girone unico assolutamente intrigante, tornano dunque in campo tutte le squadre che sono state protagoniste prima della sosta per le nazionali e avremo un’altra carrellata di sfide che saranno utili per iniziare a capire in che modo potrebbe essere definita la classifica, si corre per la qualificazione immediata agli ottavi di finale ma anche per i posti nei playoff con cui si potrebbe procedere nella competizione. I pronostici Conference League quindi ci aiuteranno a ipotizzare come potrebbero andare le cose in campo questa sera; due le big da tenere d’occhio.

Certamente la Fiorentina, che per la terza stagione consecutiva partecipa a questa competizione e finora è sempre arrivata in finale, senza mai riuscire a vincere; poi il Chelsea, che dopo l’assenza dalle coppe e in attesa di tornare a quella più importante è ripartito, per così dire, dalla porta sul retro ma con tutte le intenzioni di mettere un trofeo in bacheca. Noi allora possiamo iniziare la nostra consueta analisi sui pronostici Conference League, come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dai bookmaker per entrare nel merito delle sfide di giovedì 24 ottobre.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: SAN GALLO FIORENTINA

Abbiamo dunque San Gallo Fiorentina per i pronostici Conference League: i viola all’esordio non hanno particolarmente entusiasmato, ma è anche giusto ricordare che hanno dominato contro i The New Saints pur trovando i due gol soltanto nel secondo tempo, a conferma che anche le partite più abbordabili possono essere complesse se non approcciate nel modo giusto. Non fa eccezione questa trasferta svizzera: il San Gallo però all’esordio ha incassato ben sei gol dal Cercle Brugge, per la Fiorentina un’occasione ghiotta per volare a punteggio pieno e avvicinare così gli ottavi di finale.

I pronostici Conference League che andiamo a leggere sono quelli dell’agenzia Snai, secondo cui ovviamente i viola partono favoriti: abbiamo un valore pari a 1,70 volte la somma in palio sul segno 2 per la vittoria della Fiorentina, per contro il segno 1 che rappresenta il successo del San Gallo vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte la giocata e infine il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una cifra pari a 3,80 volte quello che sarà stato l’importo investito.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: PANATHINAIKOS CHELSEA

Parliamo adesso di Panathinaikos Chelsea con i pronostici Conference League: l’altra big del torneo va in Grecia, contro una squadra che all’esordio nella competizione ha deluso le aspettative ottenendo solo un pareggio sul campo del Borac Banja Luka, compagine serba che sicuramente era abbordabile.Ottimo lavoro invece per il Chelsea, che incrociava il Gent: la squadra di Enzo Maresca ha vinto 4-2 a Stamford Bridge iniziando nel migliore dei modi, in campionato però non vince da due gare ed è reduce dalla sconfitta subita ad Anfield dal Liverpool, che naturalmente ci poteva stare.

Secondo le quote che sono state fornite dalla Snai per i pronostici Conference League, i Blues sono ampiamente favoriti con un valore corrispondente a 1,60 volte la giocata sul segno 2; il pareggio, un’eventualità per la quale bisognerà puntare sul segno X, porterebbe in dote con questo bookmaker un guadagno che ammonta a 4.,00 volte quello che sarà stato l’importo messo sul piatto, infine il segno 1 per la vittoria del Panathinaikos vi permetterebbe di intascare una somma che ammonta a 5,25 volte l’investimento su questa partita di Conference League.