Risultati Conference League/ Diretta gol live score, ritorno 1° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: CHI PASSA IL TURNO?

I risultati di Conference League che ci accompagneranno nella giornata di giovedì 14 luglio sono quelli del ritorno del primo turno preliminare: stiamo dunque per conoscere le squadre che proseguiranno la loro corsa verso un altro ostacolo (sempre a luglio) per provare ad avvicinare l’ingresso nella fase a gironi. Sarebbe impossibile citare tutte le partite in programma oggi, perché sono davvero tante: possiamo giusto segnalare che si comincerà alle ore 16:00 con Liepaja Gjilani e l’ultimo match in calendario sarà Breidablik Santa Coloma, che scatta alle ore 21:15.

Per il resto, che dire? I risultati di Conference League in questo momento prevedono la partecipazione di squadre che rappresentano federazioni “minori”, ma tutto sommato la nuova competizione della Uefa, scattata l’anno scorso e che ha visto vincere la Roma, si è rivelata di buon impatto: certo ci vorrà ancora tempo perché sia del tutto accettata e probabilmente saranno rare le volte in cui compariranno delle big se non corazzate, ma si tratta di un torneo divertente e dal quale possono uscire belle favole, per esempio il Bodo/Glimt che ha raggiunto i quarti. Ora vedremo come andranno queste partite…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Conference League: come abbiamo detto, il ritorno del primo turno preliminare è ancora poco interessante se il criterio è quello di vedere all’opera squadre importanti in un contesto europeo. Alcune delle realtà che sono impegnate quest’oggi sono comunque note, perché nel corso degli anni le abbiamo viste darsi battaglia nei preliminari delle altre due competizioni organizzate dalla Uefa; per il resto, qualche nome più altisonante arriverà in sede di playoff (la Fiorentina) e quando la formula dei tornei prevedrà la retrocessione dall’Europa League delle formazioni qui eliminate.

Per il momento vedremo quello che succederà, dovendo anche ricordare che la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta è sparita da un anno; questo ovviamente aggiunge pepe ai risultati di Conference League, nella speranza che lo spettro di tempi supplementari e rigori generi partite più aperte e non, al contrario, gare in cui le due squadre vogliono evitare rischi e dunque si rintanano in difesa in attesa degli eventi. Il campo tra qualche ora fornirà le sue insindacabili risposte circa i risultati di Conference League per il ritorno del primo turno preliminare…











