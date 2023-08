RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Partite, al via si comincia! Diretta gol live score (giovedì 3 agosto 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA!

Stanno per prendere il via i risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare: possiamo allora ricordare che pochi giorni fa, finalmente, abbiamo scoperto quale sarà la squadra italiana che ci rappresenterà nel torneo. Per il secondo anno consecutivo si tratterà della Fiorentina: come ampiamente previsto infatti la Uefa ha escluso la Juventus dalle competizioni europee per il 2023-2024, se vogliamo possiamo discutere (almeno) sulle tempistiche visto che la decisione ufficiale è arrivata con i turni preliminari già ampiamente iniziati. Vero che nel caso la Juventus sarebbe stata impegnata solo nello spareggio, ma tant’è: anche la Fiorentina, che pure poteva immaginarlo, ha scoperto di dover giocare due partite a non troppo tempo da esse.

Dunque insieme a Aston Villa, Osasuna (inizialmente escluso, poi riammesso: anche qui ci sarebbe da parlare), Eintracht, Lille e sette squadre che arriveranno dal terzo turno preliminare di Europa League, la Fiorentina tornerà a giocare per i risultati di Conference League il 24 agosto, con la partita di ritorno il 31. Attenzione, perché dopo questo ritorno del secondo turno preliminare scoprirà la sua potenziale avversaria… ora però noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere come andranno le cose in questo lunghissimo giovedì ricco di partite: finalmente per i risultati di Conference League si può tornare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

GIORNATA INTENSISSIMA!

Sono come sempre tantissime le partite che compongono il quadro dei risultati di Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare: siamo in campo giovedì 3 agosto, si comincia alle ore 16:00 con Tobol Basilea e poi si andrà avanti su varie fasce orarie fino a Vitoria Guimaraes Celje, il cui calcio d’inizio anche per ragioni di fuso orario è previsto per le ore 21:15. Ritorno del secondo turno preliminare, e quindi scopriremo le altre squadre che si qualificheranno e proseguiranno nel percorso provando ad avvicinarsi alla fase a gironi; in campo anche le reduci dai preliminari di Champions League che sono “retrocesse” avendo perso il primo turno.

Le altre finiranno poi eventualmente in Europa League, quando inizieranno i preliminari anche della seconda competizione Uefa; parlando invece dei risultati di Conference League di oggi possiamo dire che certamente non mancano gli argomenti interessanti, anche se parecchie squadre sono decisamente “minori” nel panorama del calcio europeo e sicuramente devono ancora farsi un nome. Staremo comunque a vedere cosa succederà; ancora una volta dobbiamo dire che sarà impossibile dare uno sguardo realmente esaustivo sui match che ci attendono, parleremo allora di alcuni temi selezionati…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si torna in campo a breve per vivere il ritorno del secondo turno preliminare nei risultati di Conference League. Come già detto, non mancano gli aspetti di interesse: per esempio, il Basilea che l’anno scorso è arrivato a pochi secondi dalla finale si trova oggi ad un passo dall’eliminazione, all’andata ha incredibilmente perso 3-1 al St. Jakob contro i kazaki del Tobol e ora, anche se chiaramente hanno tutto per ribaltare questo risultato, i renani affrontano una partita difficilissima che incredibilmente potrebbe portarli fuori dall’Europa già all’inizio di agosto, uno scenario che non era assolutamente contemplato e contemplabile.

Avremo poi in campo squadre che in epoca recente sono state protagoniste nelle fasi a gironi anche delle competizioni superiori; del Ferencvaros avevamo parlato in altra sede ed è in Conference League per aver perso il doppio confronto con il Ki Klaksvik, ma poi c’è anche il Midtjylland che per qualche anno ha onorato l’Europa League ma anche la Champions League, e nella passata stagione tanto per gradire ha rifilato cinque gol alla Lazio. Insomma, non ci resta che aspettare che il lunghissimo giovedì dedicato ai risultati di Conference League prenda il via, poi scopriremo quali squadre si saranno qualificate al terzo turno preliminare tenendo vivo il loro sogno…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Tobol Basilea 1-2

Ore 17:00 Santa Coloma Sutjeska

Ore 17:00 Pyunik Kalmar

Ore 17:30 Spartak Trnava Auda

Ore 18:00 Dinamo Tbilisi Hamrun

Ore 18:00 Urartu Farul Constanta

Ore 18:00 Panevezys Hapoel Beer Sheva

Ore 18:00 Sabah Rigas

Ore 18:00 KuPS Derry

Ore 18:00 Pogon Linfield

Ore 18:45 ZTE Osijek

Ore 19:00 Dila Vorskla

Ore 19:00 Neftçi Zeljeznicar

Ore 19:00 Rosenborg Crusaders

Ore 19:00 Sepsi Sfantu Cska Sofia

Ore 19:00 Petrocub Maccabi Tel Aviv

Ore 19:00 Riga Kecskemét

Ore 19:00 Omonoia Gabala

Ore 19:00 Levski Sofia Shkupi

Ore 19:05 Bohemians Bodo Glimt

Ore 19:30 Progrès Midtjylland

Ore 19:30 Beitar Gerusalemme Paok

Ore 20:00 Adana Demirspor Cluj

Ore 20:00 Tirana Besiktas

Ore 20:00 Vojvodina Apoel

Ore 20:00 Hammarby Twente

Ore 20:00 AGF Brufes

Ore 20:00 Drita Viktoria Plzen

Ore 20:00 Zilina Gent

Ore 20:15 Rijeka Dukagjini

Ore 20:15 Hibernian Inter Escaldes

Ore 20:15 Aris Ararat-Armenia

Ore 20:30 Larne Ballkani

Ore 20:30 Steaua Bucarest Cska 1948

Ore 20:30 Maribor Differdange

Ore 20:30 Borac Austria Vienna

Ore 20:45 Lucerna Djurgarden

Ore 20:45 Dundalk KA

Ore 20:45 Haverfordwest B36

Ore 21:00 Shamrock Rovers Ferencvaros

Ore 21:00 Legia Varsavia Ordabasy

Ore 21:00 Debrecen Alashkert

Ore 21:15 Vitoria Guimaraes Celje











