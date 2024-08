DIRETTA RISULTATI E LIVE, RITORNO 2° TURNO DI QUALIFICAZIONE ALLA CONFERENCE LEAGUE 2024-2025

I primi bagliori del calcio europeo della nuova stagione passano per i risultati Conference League validi per il ritorno del secondo turno preliminare. L’appuntamento di oggi – 1 agosto 2024 – vedrà tutte le squadre protagoniste partire dai risultati del turno di andata dove di certo non sono mancate sorprese ed esiti inattesi. Tra le pretendenti ad un posto ai gironi spiccano le formazioni che, passando per il piazzamento nei rispettivi campionati, hanno avuto accesso diretto al secondo turno preliminare. I risultati Conference League includono però anche quei club che hanno già visto sfumare il sogno Champions League ed Europa League, retrocedendo nelle rispettive fasi di qualificazione.

Lo spettacolo europeo in compagnia dei risultati Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare inizia oggi – 1 agosto 2024 – alle ore 16.00 con la sfida tra Astana e Milsami che parte da un parziale 1-1. In totale saranno 38 i match della giornata con l’ultimo calcio d’inizio previsto per le 21.15 con il Vitoria SC contro il Floriana (1-0).

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE PIU’ ATTESE

Risulta difficile presentare ogni singola partita in vista dei risultati Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare; come anticipato, saranno infatti 38 in totale le sfide da tenere d’occhio questa sera e, come prevedibile, alcuni scontri risultano già virtualmente chiusi mentre per altri sono previste ancora scintille.

Per i risultati Conference League per il ritorno del secondo turno preliminare spicca il match tra Inter Escaldes e AEK Athens. Fuochi d’artificio nel turno d’andata con un roboante 4-3 in favore dei greci; il fattore casalingo per gli avversari potrebbe dunque determinare nuove emozioni e soprattutto ancora tanti gol. Meno aperta la contesa tra La Fiorita e Istanbul Basaksehir con i turchi che partono da un parziale a favore di 6-1 e puntano dritto verso un posto ai gironi del torneo di Conference League 2024-2025.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 16.00

Astana Milsami (andata: 1-1)

Ore 17.00

Ordabasy Differdange (andata: 0-1)

Urartu Banik (andata: 1-5)

Bravo Zrinjski (andata: 1-0)

Arat Armenia Zimbru (andata: 3-0)

Llapi Broendby IF (andata: 0-6)

Ore 18.00

AEK Larnaca Paksi SE (andata: 0-3)

FCI Levadia Osijek (andata: 1-5)

FK Transinvest Mlada Boleslav (andata: 0-2)

Pafos Zalgirus Vilnus (andata: 1-2)

Polissya Zhytomyr Olimpija Ljubljana (andata: 0-2)

Sabah Maccabi Haifa (andata: 3-0)

Tobol Kastanay St. Gallen (andata: 1-4)

Ore 18.30

Inter d’Escaldes AEK Athens (andata: 3-4)

Linnameeskond Stjarnan (andata: 1-2)

Ore 19.00

Brann Go Ahead Eagles (andata: 0-0)

Caernarfon Legia Warszawa (andata: 0-6)

Universistatea Craiova Maribor (andata: 0-2)

Copenaghen Magpies (andata: 3-0)

Progres Niederkorn Djurgaarden (andata: 0-3)

Sliema Wanderers Noah (andata: 0-6)

Tromsoe KuPS (andata: 1-0)

Torpedo Kutaisi Omonia Nicosia (andata: 1-3)

Ore 19.30

Cherno More Varna Hapoel Ber Sheva (0-0)

Vaduz St.Patrick Athletic (andata: 1-3)

Ore 20.00

Egnatia Vikingur Reykjavik (andata 1-0)

Neman Grodno Cluj (andata: 0-0)

Partizani Iberia (andata: 0-2)

Vikungur Gent (andata: 1-4)

Ore 20.30

Streda Zira (andata: 0-4)

Slask Riga (andata :0-1)

Ore 20.45

La Florita Istanbul Basaksehir (andata: 1-6)

Shelbourne Zurich (andata: 0-3)

St. Mirren Valur (andata: 0-0)

Ore 21.00

Buducnost Podgorica CSKA (andata: 0-1)

Thorshavn Hajduk Split (andata: 0-2)

Ore 21.25

Vitoria Floriana (andata: 1-0)