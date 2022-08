Risultati Conference League/ Diretta gol live score, ritorno 3° turno preliminare

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI PARTE CON KYZYZHAR-APOEL NICOSIA

I risultati Conference League saranno protagonisti anche oggi, giovedì 4 agosto 2022, con la bellezza di 29 partite per il ritorno del terzo turno preliminare, un vero e proprio giro per ogni angolo d’Europa e magari anche oltre, geograficamente parlando. Naturalmente sono in ballo i verdetti per la qualificazione ai playoff, dove entrerà in gara la Fiorentina, nostra rappresentante per questa stagione ricordando che la squadra detentrice è la Roma, che ha scritto una pagina di storia vincendo la prima edizione della Uefa Conference League. Per ora ci attende una vera e propria raffica di partite tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, d’altronde la Uefa vuole valorizzare con questa competizione anche le Nazioni più piccole o comunque calcisticamente meno forti.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol: acuto del Dundee United! live score

La ricchissima panoramica dei risultati Conference League per l’andata del terzo turno preliminare comincerà quindi già alle ore 15.30 (indicheremo sempre gli orari secondo il fuso orario italiano) con Kyzylzhar Apoel Nicosia, partita che infatti andrà in scena nel lontano Kazakistan. Il giovedì di Conference League proseguirà poi alle ore 16.00 con Tobol Zrinjski e alle ore 18.00 con Rakow Spartak Trnava, mentre alle ore 19.00 si entrerà definitivamente nel vivo con il fischio d’inizio per Cluj Shakhtyor, Basilea Brondby, Hapoel Beer Sheva Lugano, Twente Cukaricki, Konyaspor Vaduz, Djurgarden Sepsi Sfantu Gheorghe e Petrocub Fehervar.

Risultati Conference League/ Diretta gol live score: Slavia Praga e KuPS dominano!

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Ricordiamo che Twente Cukaricki indicherà l’avversaria della Fiorentina, con gli olandesi nettamente favoriti avendo già vinto per 1-3 in trasferta la partita d’andata, ma adesso è il momento di continuare la nostra panoramica su tutte le altre partite di oggi che ci daranno i risultati Conference League per il ritorno del terzo turno preliminare. Alle ore 19.45 avremo ad esempio un altro quartetto di partite, cioè Anversa Lillestrom, Steaua Bucarest Dunajska Streda, Universitatea Craiova Zorya Luhansk e Panathinaikos Slavia Praga, che saranno seguire alle ore 19.45 da Istanbul Basaksehir Breidablik.

Risultati Conference League/ Tre Fiori ko, Guimaraes ok! Diretta gol live score

Giungiamo infine alle partite che potremmo considerare come la fascia di prima serata per quanto riguarda i risultati Conference League: alle ore 20.00 avremo Hibernians RFS, KÍ Klaksvík Balkani, Shkendija AIK Stoccolma, Sligo Rovers Viking, Anderlecht Paide, Aria Salonicco Maccabi Tel Aviv e Levski Sofia Hamrun, mentre alle ore 20.30 avranno inizio Lech Poznan Vikingur Reykjavik e Rapid Vienna Neftci Baku. Siamo ormai verso il rush finale: fischio d’inizio alle ore 20.45 per Saint Patrick’s Cska Sofia, mentre alle ore 21.00 sarà infine la volta di Young Boys KuPS, Az Alkmaar Dundee United, Gil Vicente Riga e Kisvarda Molde.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE

ore 15.30

Kyzylzhar Apoel Nicosia

ore 16.00

Tobol Zrinjski

ore 18.00

Rakow Spartak Trnava

ore 19.00

Cluj Shakhtyor

Basilea Brondby

Hapoel Beer Sheva Lugano

Twente Cukaricki

Konyaspor Vaduz

Djurgarden Sepsi Sfantu Gheorghe

Petrocub Fehervar

ore 19.30

Anversa Lillestrom

Steaua Bucarest Dunajska Streda

Universitatea Craiova Zorya Luhansk

Panathinaikos Slavia Praga

ore 19.45

Istanbul Basaksehir Breidablik

ore 20.00

Hibernians RFS

KÍ Klaksvík Balkani

Shkendija AIK Stoccolma

Sligo Rovers Viking

Anderlecht Paide

Aris Salonicco Maccabi Tel Aviv

Levski Sofia Hamrun

ore 20.30

Lech Poznan Vikingur Reykjavik

Rapid Vienna Neftci Baku

ore 20.45

Saint Patrick’s Cska Sofia

ore 21.00

Young Boys KuPS

Az Alkmaar Dundee United

Gil Vicente Riga

Kisvarda Molde











© RIPRODUZIONE RISERVATA