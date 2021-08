Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno 3° turno: Roma, chi c’è?

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: L’AVVERSARIA DELLA ROMA NEI PLAY OFF

I risultati Conference League ci terranno compagnia in questo giovedì 12 agosto 2021 completando il quadro del ritorno del terzo turno preliminare della nuova competizione Uefa per squadre di club. E’ pronta ad entrare in scena la Roma, con la formazione allenata da José Mourinho che giovedì prossimo farà il suo esordio ufficiale contro la formazione qualificata nello scontro tra i norvegesi del Molde e i turchi del Trabzonspor. La formazione nordica parte favorita alla luce del pareggio per 3-3 ottenuto all’andata: il Molde a Trebisonda è andato sotto per 3 volte e per altrettante volte è riuscito a riequilibrare la situazione, sfruttando anche una condizione atletica superiore per le formazioni norvegesi in questa parte della stagione. La qualificata sarà sicuramente sulla carta alla portata della Roma, che dovrà scontrarsi in caso di qualificazione del Molde contro una formazione atleticamente più pronta e in caso di qualificazione del Trabzonspor contro una formazione agonisticamente più agguerrita.

LE PAGELLE DI CHELSEA VILLARREAL/ I voti della partita: Tuchel diabolico con Kepa

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

I risultati Conference League per il ritorno del terzo turno preliminare ci riserveranno comunque un quadro molto ricco di partite da seguire in questo giovedì 12 agosto, disseminate da metà pomeriggio in poi in tutta Europa. Da seguire con particolare attenzione potremmo annotare ad esempio il match tra gli svizzeri del Basilea e gli ungheresi dell’Ujpest, con gli elvetici che hanno vinto 2-1 l’andata in trasferta. Il PAOK dovrà invece cercare di rimontare dopo la sconfitta di misura in Irlanda contro il Bohemians. Gli scozzesi dell’Hibernian vanno a Fiume, in casa del Rijeka, dopo l’1-1 dell’andata a Easter Road, riparte da una vittoria l’Aberdeen contro gli islandesi del Breidablik. Non dovrebbero esserci problemi per l’Anderlecht e il Feyenoord, belgi e olandesi hanno vinto 3-0 il match d’andata rispettivamente contro gli albanesi del Lac e gli svizzeri del Lucerna. Ecco di seguito il quadro completo delle gare odierne di UEFA Conference League.

Diretta/ Chelsea Villarreal (risultato finale 7-6 dcr) streaming: Kepa decisivo!

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO 3° TURNO PRELIMINARE: PARTITE E ORARI

Giovedì 12 agosto

Ore 15:00, Astana-KuPs (and. 1-1)

Ore 18:00, Qarabag-AEL (and. 1-1)

Ore 18:00, Rubin-Rakow (and. 0-0)

Ore 18:00, Molde-Trabzonspor (and. 3-3)

Ore 18:00, Bodo-Glimt-Prishtina (and. 1-2)

Ore 18:45, Zilina-Tobol (and. 1-0)

Ore 18:45, Hammarby-Cukaricki (and. 1-3)

Ore 19:00, Viktoria Plzen-TNS (and. 2-4)

Ore 19:00, PAOK-Bohemians (and. 1-2)

Ore 19:00, RFS-Gent (and. 2-2)

Ore 19:00, Hapoel Beer Sheva-Slask (and 1-2)

Ore 19:30, Maccabi Tel Aviv-Spartak Trnava (and. 0-0)

Ore 19:30, Basilea-Ujpest (and. 2-1)

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA VILLARREAL/ Quote: il "caso" Jorginho, Supercoppa UEFA

Ore 19:30, Fola-Linfield (and. 2-1)

Ore 20:00, Anderlecht-Lac (and. 3-0)

Ore 20:00, Copenaghen-Lokomotiv Plovdiv (and. 1-1)

Ore 20:00, Rijeka-Hibernian (and. 1-1)

Ore 20:00, Feyenoord-Luzern (and. 3-0)

Ore 20:00, Velez-Elfsborg (and. 1-1)

Ore 20:00, Olimpija Ljubljana-Santa Clara (and. 0-2)

Ore 20:00, Sivasspor-Dinamo Batumi (and. 2-1)

Ore 20:00, Hibernians-Riga (and. 1-0)

Ore 20:00, Teuta-Shamrock Rovers (and. 0-1)

Ore 20:00, Larne-Pacos Ferreira (and. 0-4)

Ore 20:45, Aberdeen-Breidablik (and. 3-2)

Ore 20:45, HB-M.Haifa (and. 2-7)

Ore 21:00, Dundalk-Vitesse (and. 2-2)

Ore 21:00, Lask-Vojvodina (and. 1-0)

Ore 21:00, Partizan-Sochi (and. 1-1)

Ore 21:15, Osijek-Cska Sofia (and. 2-4)



© RIPRODUZIONE RISERVATA