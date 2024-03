Risultati Conference League/ Diretta gol live score ritorno ottavi di finale (oggi giovedì 14 marzo 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: CHI VOLA AI QUARTI?

I risultati di Conference League per le partite di giovedì 14 marzo sono ovviamente validi per il ritorno degli ottavi di finale: come sempre quattro partite si giocano alle ore 18:45 e quattro alle ore 21:00, nella prima fascia compare anche Fiorentina Maccabi Haifa con i viola che, forti del 4-3 dell’andata con gol decisivo all’ultimo secondo del recupero, sono molto vicini a prendersi i quarti per il secondo anno consecutivo, ovviamente sperando di replicare quella finale che brucia ancora per come era stata persa contro il West Ham.

Ci sono tutti i presupposti perché la Fiorentina arrivi davvero in fondo, ma nei risultati di Conference League bisogna comunque tenere d’occhio altre squadre molto interessanti; innanzitutto una tra Aston Villa e Ajax, difficile quale delle due perché l’andata è finita 0-0 anche se Unai Emery è una vecchia volpe delle coppe europee, i Lancieri hanno penato tantissimo in questa stagione e comunque si gioca a Birmingham. Poi occhio al Lille, che ha un piede e mezzo nei quarti dopo il 3-0 in Austria contro lo Sturm Graz; vedremo poi cosa succederà nei risultati di Conference League…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo sensibilmente avvicinando al giovedì dedicato ai risultati di Conference League. Il passo della Fiorentina nel torneo sta ricalcando in qualche modo quello della passata stagione: anche allora i viola non erano partiti benissimo e avevano anche messo a rischio la qualificazione, erano dovuti passare dai playoff (evitati quest’anno) ma partita dopo partita erano cresciuti fino a raggiungere la finale, che era stata equilibrata ma appunto persa contro il West Ham che questa sera affronta a sua volta il ritorno degli ottavi, ma al piano superiore dell’Europa League.

Oggi dunque Vincenzo Italiano è vicino ai quarti: il Maccabi Haifa si è rivelato avversario ostico e che, forte di avere poco da perdere, ha dato battaglia rischiando di vincere la partita di andata, giocata sul neutro di Budapest. Alla fine la Fiorentina l’ha sfangata e questa sera le basta un pareggio, poi naturalmente bisognerà valutare contro quale avversaria (eventualmente) giocherà nel prossimo turno ma, per quanto abbiamo visto finora nei risultati di Conference League, ci sono ampie possibilità di pescare comunque una rivale abbordabile e superabile.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Fenerbahçe Union Saint Gilloise (andata 3-0)

Ore 18:45 Fiorentina Maccabi Haifa (andata 4-3)

Ore 18:45 Paok Dinamo Zagabria (andata 0-2)

Ore 18:45 Viktoria Plzen Servette (andata 0-0)

Ore 21:00 Aston Villa Ajax (andata 0-0)

Ore 21:00 Bruges Molde (andata 1-2)

Ore 21:00 Lille Sturm Graz (andata 3-0)

Ore 21:00 Maccabi Tel Aviv Olympiacos (andata 4-1)











