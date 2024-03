Video/ Ajax Aston Villa (0-0) highlights: qualificazione in bilico (Conference League, 7 marzo 2024)

VIDEO E HIGHLIGHTS DI AJAX ASTON VILLA: LA SINTESI

La sfida tra l’Ajax e l’l’Aston Villa, una delle più attese di giornata, in partita agli ottavi di finale dell’Europa Conference League, è finita a reti bianche. Primo tempo con poche emozioni: il primo squillo è di Moussa Diaby con un tiro di sinistro da fuori area parato, palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra. Al quarto d’ora si fa vedere la formazione di casa ma Brian Brobbey viene colto in fuorigioco al momento di calciare da buona posizione. Al 25′ Morgan Rogers ci prova con un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Nell’azione seguente altro cartellino giallo: lo rimedia Ezri Konsa per un fallo di mano. Alla mezz’ora olandesi pericolosi: Jordan Henderson scaglia un tiro di destro da fuori area che finisce alto di poco.

La ripresa inizia con una sostituzione negli ospiti: Matty Cash sostituisce Pau Torres. Al 9′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’Ajax va vicino al vantaggio ma la difesa disinnesca con un po’ di affanno. Doppio cambio nell’Aston Villa al 18′: John McGinn sostituisce Moussa Diaby mentre Leon Bailey sostituisce Morgan Rogers. Qualche istante più tardi nuova ammonizione: questa volta è Cash a finire sul taccuino dei cattivi per un brutto fallo ai danni di un avversario. Al’ 22′ Kenneth Taylor prova un tiro di sinistro da centro area che viene parato, la palla era indirizzata nell’angolino in basso a sinistra. Un minuto più tardi viene ammonito Tristan Gooijer. Al 25′ ancora inglesi in avanti: Leon Bailey spara un tiro di sinistro dalla destra dell’area ma non inquadra la porta. Alla mezz’ora nuovo cambio nelle file inglesi: Nicolò Zaniolo sostituisce Tim Iroegbunam per infortunio. Un minuto più tardi Álex Moreno sostituisce Lucas Digne. Il nuovo entrato, ex Roma, viene ammonito pochi istanti più tardi. A sette minuti dal termine Aston Villa in inferiorità numerica: secondo giallo per Konsa e inglesi in dieci uomini. Due minuti più tardi, però, stesso destino per Tristan Gooijer e parità numerica ristabilita.

VIDEO E HIGHLIGHTS DI AJAX ASTON VILLA: IL TABELLINO

AJAX: Ramaj, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa, Henderson, Mannsverk, Gooijer, Brobbey, Taylor, Hlynsson. A disposizione: Gaaei, Medic, Tahirovic, Forbs, Gorter, Martha, Rulli, Chuba, Van den Boomen. Allenatore: Van’t Schip

ASTON VILLA: Martinez, Lenglet, Konsa, Pau Torres, Digne, Iroegbunam, Luiz, Diaby, Rogers, Tielemans, Watkins. A disposizione: Olsen, McGinn, Kellyman, Carlos, Cash, Bailey, Zaniolo, Gauci, Moreno. Allenatore: Emery

Espulsi: Konsa, Gooijer.

Ammoniti: Mannsverk, Cash, Zaniolo

