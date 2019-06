Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live, come termineranno Gruppo A e B?

I risultati Coppa d’Africa 2019 ci porteranno oggi a scoprire come termineranno i Gruppi A e B della competizione. Nel primo troviamo l’Egitto a punteggio pieno, ormai qualificato per la fase successiva. L’Uganda affronterà proprio Salah e compagni sperando che lo Zimbabwe non si imponga contro DR Congo, basta comunque un pareggio alla squadra di Onyango per non doversi preoccupare di cosa accadrà sugli altri campi. Nel Girone B invece c’è la Nigeria che comanda, ma si dovrà vedere dal Madagascar che potrebbe strappargli il primato visto che è dietro solamente a meno due. Hanno avuto invece molti problemi ad affrontare la competizione sia la Guinea che il Burundi rispettivamente a 1 e 0 punti in classifica.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: COSÌ NELLA SECONDA GIORNATA

Quali sono stati i risultati Coppa d’Africa 2019 nella seconda giornata per le squadre che scenderanno in campo oggi? Nel Gruppo A l’unica a vincere è stato l’Egitto che viaggia a punteggio pieno e non ha ancora subito gol. La sfida contro l’Uganda è terminata 2-0 con i gol di Elmohamady e Salah nel primo tempo. È finita invece 1-1 la sfida Uganda Zimbabwe con i gol prima di Okwi per i padroni di casa e poi di Billiat per gli ospiti. Nel Gruppo B invece la Nigeria comanda a 6 punti e nell’ultima giornata ha vinto 1-0 contro la Guinea, così come aveva fatto nella prima contro il Burundi, decisivo è stato un gol di Omeruo al minuto 73 quando tutto sembrava dire che la gara sarebbe terminata in pareggio. Sale a quattro invece il Madagascar che batte proprio il Burundi e si propone come outsider della competizione. La gara era terminata 1-0 con gol a quindici minuti dalla fine di Ilaimaharitra.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GRUPPO A

Ore 21.00 Uganda Egitto

Ore 21.00 Zmbabwe DR Congo

Classifica: Nigeria 6, Madagascar 4, Guinea 1, Burundi 0

GRUPPO B

Ore 18.00 Burundi Guinea

Ore 18.00 Madagascar Nigeria

Classifica: Egitto 6, Uganda 4, Zimbabwe 1, DR Congo 0



