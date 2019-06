Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score gironi D-E (24 giugno)

Oggi lunedi 24 giugno 2019 si accende la quarta giornata dedicata ai risultati della Coppa d’Africa e ancor oggi si giocherà per il primo turno della fase a gironi: siamo quindi ancora in attesa di avere un quadro completo del tabellone della manifestazione continentale e di conoscere a fondo tutte le nazioni partecipanti a questa edizione in Egitto. Intanto però anche oggi potremmo vivere tre match di grande interesse e saranno i gironi D ed E a farci compagnia. Vediamo quindi subito quali saranno le partite e quindi i risultati, della Coppa d’Africa 2019 previsti quest’oggi. Facendo il giusto calcolo col fuso orario ricordiamo che già alle ore 16,30 udiremo il primo fischio con la sfida tra Costa d’Avorio e Sudafrica per il girone D, mentre alle ore 19,00 sarà la volta di Tunisia-Angola, dove c’è grande attesa per le aquile. Ultimo match atteso non prima delle ore 22.00 quando a Suez si giocherà Mali-Mauritania.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LE AMBIZIONI

Non sappiamo ancora come le sei nazionali oggi protagoniste per i risultati della coppa d’Africa 2019 affronteranno il loro match di esordio, ma pare comunque interessante vedere che ambizioni nutrono queste sei squadre e in questo senso possiamo fare riferimento alla precedente edizione del torneo continentale. Dobbiamo quindi fare un passo indietro fino all’edizione 2017 in Gabon: qui però di Costa d’Avorio, Sudafrica, Tunisia, Angola, Mali e Mauritania solo in tre hanno preso parte alla manifestazione. Due anni fa quindi hanno timbrato il cartellino solo Costa d’Avorio, Mali e Tunisia e solo le aquile hanno trovato il pass per il tabellone definitivo della competizione, fermandosi però solo ai quarti (battuto per 2-0 dal Burkina Faso). Ecco quindi che praticamente per tutti non vi sono grandi obbiettivi quest’oggi se non quello di fare bene e se possibile superare il primo sbarramento. Il percorso sarà difficile però e servirà partire bene, già da oggi.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 16,30 Costa d’Avorio Sudafrica

Ore 19,00 Tunisia-Angola

Ore 22,00 Mali-Mauritania



