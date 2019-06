Video/ Croazia Tunisia (1-2): highlights e gol, Petkovic non basta (amichevole)

All’NK Varteks Stadium la Tunisia supera in trasferta la Croazia per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa accennano soltanto la possibilità di prendere subito in mano il controllo delle operazioni visto che sono i nordafricani a spingersi in zona offensiva con maggior efficacia, riuscendo pure a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete di Badri, segnata su assist di Msakhni. Dopo aver rischiato di subire pure il gol del raddoppio nel finale di frazione, in avvio di secondo tempo i croati partono decisamente con un altro spirito rispetto a quanto visto in precedenza e, già al 47′, pareggiano per merito di Petkovic, su suggerimento di Badelj. Gli uomini del ct Giresse non si lasciano però abbattere e, al 70′, siglano il gol decisivo per il successo finale trasformando con Sliti il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Vida. Inutili gli sforzi della squadra di mister Dalic di ristabilire l’equilibrio fino al triplice fischio. Sotto l’aspetto disciplinare, la Croazia è stata la squadra più scorretta a fronte dell’8 a 4 nel computo dei falli e l’arbitro polacco D. Stefanski ha estratto il cartellino giallo ben due volte nonostante la natura amichevole dell’incontro, ammonendo rispettivamente Vida da un lato e Kechrida dall’altro.

IL TABELLINO

Croazia-Tunisia 1 a 2 (p.t. 0 a 1)

Reti: 16′ Badri(T); 47′ Petkovic(C); 70′ RIG. Sliti(T).

Assist: 16′ Msakni(T); 47′ Badelj(C).

CROAZIA Sluga, Benković, Lovren, Vida, Melnjak, Kovačić, Badelj, Pašalić, Brekalo, Petković, Kramarić. All.: Dalic.

TUNISIA Hassen; Bedoui, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaalali, Skhiri, Kechrida; Badri, Msakni, Khazri. All.: Giresse.

Arbitro: D. Stefanski (Polonia).

Ammoniti: 69′ Vida(C); 89′ Kechrida(T).

