Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score, gruppo F (oggi 25 giugno)

Il martedì della Coppa d’Africa 2019 ci fornirà due risultati, relativi alle partite del girone F che è l’ultimo a scendere in campo per la prima giornata del massimo torneo di calcio africano che si completa oggi – da domani torneranno in campo le squadre dei gironi A e B, compreso l’Egitto padrone di casa. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi, martedì 25 giugno 2019, nuovi risultati Coppa d’Africa 2019 per la competizione in corso di svolgimento in Egitto. Alle ore 19.00 si comincerà con Camerun Guinea Bissau, mentre alle ore 22.00 l’appuntamento è con Ghana Benin. Da notare che entrambe le partite sono in programma ad Ismailia, città sulla riva occidentale del Canale di Suez che sarà il punto di riferimento per tutto il girone F, del quale ospiterà cinque partite su sei.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: LA SEDE DELLE PARTITE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati della Coppa d’Africa 2019, possiamo spendere qualche parola in più sull’organizzazione del torneo, che punta a ridurre al minimo i trasferimenti per le varie squadre. I gironi A, C, D si svolgono per intero nella capitale Il Cairo, che d’altronde mette a disposizione ben tre stadi per questa Coppa d’Africa 2019. Il girone B invece si disputa quasi per intero ad Alessandria d’Egitto, così come il girone E a Suez e il girone F ad Ismailia, che sarà dunque la città protagonista oggi ospitando entrambi i match in programma in serata. Solamente nell’ultima giornata, quando ogni girone vivrà le sue due partite in contemporanea, ecco che una sfida del girone F sarà giocata a Suez, così come per il gruppo E sarà proprio Ismailia ad ospitare una partita. Camerun, Guinea Bissau, Ghana e Benin saranno dunque di casa nei prossimi giorni in questa parte dell’Egitto.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

Ore 19.00 Camerun Guinea Bissau

Ore 22.00 Ghana Benin



