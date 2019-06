Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol, livescore: Gruppi B e C (27 giugno)

C’è grande attesa per i risultati della Coppa d’Africa 2019 che vedrà oggi in campo tre partite davvero molto interessanti. Si parte alle 16.30 con il match tra Madagascar e Burundi, reduci da un inizio di competizione non facilissimo e alla ricerca di punti preziosi per il secondo posto della classifica. Si prosegue alle 19.00, sempre ora italiana, con un vero e proprio spareggio per il primo posto del Gruppo C. Si affronteranno Senegal e Algeria che hanno vinto entrambe nella prima giornata della Coppa. Di fronte dall’altra parte Kenya e Tanzania entrambe a zero punti e alla ricerca di una vittoria che potrebbe regalare un po’ di respiro e riaprire la lotta in questo raggruppamento la lotta alla migliore terza.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: COSÌ NELLA PRIMA GIORNATA

Prima di vedere i risultati della Coppa d’Africa di oggi, 27 giugno 2019, andiamo a scoprire come si sono comportate le squadre in questione nella prima giornata. In salita è stato l’inizio nel Gruppo B di Madagascar e Burundi. Se i primi almeno hanno raccolto un punto pareggiando 2-2 con la Guinea, i secondi invece sono usciti con una sconfitta, seppur di misura, contro la più titolata Nigeria. Diversa è la situazione del Girone C dove si gioca già oggi uno spareggio per la testa della classifica. Algeria e Senegal, in campo alle 19.00 ora italiana, hanno infatti vinto entrambe per 2-0 rispettivamente contro Kenya e Tanzania. Servirà una partita importante per decretare chi sarà la vera forza del raggruppamento e nell’altro match si potrà decidere chi invece potrà provare l’assalto alla classifica delle migliori terze.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GRUPPO B

16.30 – Madagascar-Burundi

CLASSIFICA: Nigeria 3, Madagascar 1, Guinea 1, Burundi 0

GRUPPO C

19.00 – Senegal-Algeria

22.00 – Kenya-Tanzania

CLASSIFICA: Algeria, Senegal 3, Tanzania, Kenya 0



