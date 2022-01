DIRETTA SENEGAL ZIMBABWE/ Video streaming tv: sono tre i precedenti della partita

DIRETTA SENEGAL ZIMBABWE: I TESTA A TESTA

Sono 3 i precedenti di Senegal Zimbabwe. Due le vittorie dei Leoni della Teranga, che hanno perso soltanto un’amichevole nel settembre 1993: sono passati dunque oltre 29 anni da quello 0-2 incassato dallo Zimbabwe, e curiosamente è lo stesso risultato con cui la nazionale senegalese ha poi timbrato le sue vittorie. Le due partite vinte dal Senegal fanno riferimento alla fase finale di Coppa d’Africa, sempre nella fase a gironi: nel 2006, allenata da Aboulaye Sarr, la selezione si era imposta con due gol nel secondo tempo, firmati da Henri Camara e Issa Ba.

Abbiamo poi dovuto aspettare altri 11 anni per un ulteriore incrocio: il CT del Senegal era già Aliou Cissé, che aveva preso l’incarico due anni prima, mentre lo Zimbabwe era guidato da Callisto Pasuwa. A decidere questa volta due reti nei primi 13 minuti: Sadio Mané aveva aperto le marcature, poi era arrivato il raddoppio immediato firmato da una punizione di Henri Saivet. Anche per questa partita il pronostico pende decisamente dalla parte del Senegal: il campo rispetterà le previsioni oppure lo Zimbabwe sarà in grado di ottenere un risultato a sorpresa? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SENEGAL ZIMBABWE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Senegal Zimbabwe non è disponibile sui canali della nostra televisione, e questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: i match della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, di conseguenza sarà una visione in diretta streaming video che sarà riservata agli abbonati alla piattaforma, che si occuperà di trasmettere tutte le gare del torneo. Per avere dunque accesso alle immagini dovrete dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

SENEGAL ZIMBABWE: PARTITA A SENSO UNICO?

Senegal Zimbabwe è in diretta dallo stadio Kouekong di Bafoussam, alle ore 14:00 di lunedì 10 gennaio: si gioca per la Coppa d’Africa 2021, siamo nel gruppo B e questa partita rappresenta l’esordio di due nazionali che sono arrivate in Camerun con obiettivi ben diversi. Il Senegal, che due anni fa ha raggiunto la finale, è chiaramente tra le squadre candidate alla vittoria del titolo e forse anche la favorita numero 1, ma deve scrollarsi di dosso una sorta di maledizione visto che nella sua storia per il momento non è mai riuscito a sollevare l’ambito trofeo, pur avendo potuto presentare parecchi squadroni.

Lo Zimbabwe, che non fa parte dell’elite del calcio africano, punta innanzitutto a superare il turno e godersi gli ottavi di finale: possibilità concreta visto che il girone non sembra irresistibile, ma naturalmente servirà dare tutto e mantenere al massimo la soglia di attenzione, a cominciare da oggi. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Senegal Zimbabwe; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare un rapido excursus attraverso le possibili scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL ZIMBABWE

Aliou Cissé gioca potrebbe affrontare Senegal Zimbabwe con un 4-3-3, tornando alle origini: c’è Sadio Mané, che sarà impiegato come esterno a sinistra di un tridente nel quale uno tra Habib Diallo e Bamba Dieng può allargarsi sull’altra corsia, mentre a centrocampo Idrissa Gueye e Nampalys Mendy giocherebbero insieme a Kouyaté, ripristinando appunto una linea a tre. In difesa comanda chiaramente Koulibaly, che sarà affiancato da Abou Cissé o Seck; Bouna Sarr e Ciss saranno i terzini, il portiere titolare è Edouard Mendy esploso già l’anno scorso nel Chelsea.

È invece un 4-4-2 quello di Norman Mapeza: nello Zimbabwe avremo quindi Mhari tra i pali, davanti a lui una linea difensiva con Takwara e Hadebe centrali mentre sulle fasce dovrebbero agire Chimwemwe e Kangwa. A centrocampo poi una cerniera che viene formata da Tigere e Madzongwe; sugli esterni avremo Benyu e Mahachi, a sinistra però per un atteggiamento meno offensivo potrebbe anche giocare Bhasera, che di fatto è un terzino. A comporre il tandem d’attacco ci saranno Dube e Wadi, che non dovrebbero avere troppa concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Senegal Zimbabwe. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra “di casa” vale 1,37 volte quanto puntato, per contro il segno 2 per il successo dello Zimbabwe vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 9,00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio: identificata dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.

