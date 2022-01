Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, oggi 15 gennaio

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: IN CAMPO EGITTO E NIGERIA

I risultati Coppa d’Africa 2021 saranno grandi protagonisti anche oggi, sabato 15 gennaio 2022, anche se va detto che nelle prossime ore saranno in programma “solamente” due partite, che saranno valide per la seconda giornata del girone D, che sarà infatti l’unico a scendere in campo oggi – a differenza di ieri, quando avevamo avuto due gironi e quindi quattro partite. Sono già possibili alcuni verdetti, dal momento che passano il turno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze, quindi non sarà terribile la selezione per accedere agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, in corso in Camerun perché slittata all’anno successivo.

Per quanto riguarda il girone D, dunque, ecco che oggi i risultati Coppa d’Africa 2021 ci riserveranno alle ore 17.00 Nigeria Sudan e alle ore 20.00 Guinea Bissau Egitto, entrambe in programma presso il Roumdé Adjia Stadium di Garoua, città che si trova nel Nord del Camerun (e nettamente più a Nord di tutte le altri città della manifestazione), dal momento che una caratteristica di questa prima fase della Coppa d’Africa 2021 è che ogni girone ha uno stadio dedicato.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: TUTTE LE PARTITE

Presentando quindi i risultati Coppa d’Africa 2021 per le partite in programma oggi, è chiaro che Nigeria ed Egitto siano le due big del girone D: Super Aquile e Faraoni si sono già affrontate nella prima giornata e aveva vinto la Nigeria grazie al gol di Iheanacho, ciò significa naturalmente che la capolista in classifica potrebbe ottenere già oggi la qualificazione per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2021, mentre l’Egitto deve subito raddrizzare una situazione che potrebbe farsi complicata.

Sudan e Guinea Bissau invece avevano pareggiato 0-0 alla prima giornata: un inizio discreto, ma che profuma anche di occasione persa, perché adesso servirà raccogliere qualche altro punto contro le due big del girone D, altrimenti c’è il rischio di non qualificarsi nemmeno per chi riuscisse ad arrivare terzo, perché naturalmente le due peggiori saranno escluse. Queste due Nazionali oggi sapranno mettere in difficoltà le due grandi favorite?

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GIRONE D

ore 17.00 Nigeria Sudan

ore 20.00 Guinea Bissau Egitto

CLASSIFICA: Nigeria 3; Guinea Bissau, Sudan 1; Egitto 0.



