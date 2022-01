Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, oggi 17 gennaio

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: OGGI TOCCA AL CAMERUN!

I risultati Coppa d’Africa 2021 saranno grandi protagonisti anche oggi, lunedì 17 gennaio 2022, perché comincia la terza e ultima giornata della fase a gironi. Nelle prossime ore saranno in programma “solamente” due partite, che saranno valide per completare il girone A, che sarà infatti l’unico a scendere in campo oggi – a differenza di ieri, quando avevamo avuto due gironi e quindi quattro partite – e anche il primo a concludersi. Siamo ai verdetti, passano il turno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze, che accederanno agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, in corso in Camerun perché slittata all’anno successivo.

Per quanto riguarda il girone A, dunque, ecco che oggi i risultati Coppa d’Africa 2021 ci riserveranno alle ore 17.00 Burkina Faso Etiopia e Capo Verde Camerun, entrambe in programma alla stessa ora dal momento che nella terza giornata della fase a gironi vige la contemporaneità. Di conseguenza salta invece il criterio delle partite disputate tutte nello stesso stadio: Capo Verde Camerun si giocherà presso l’Olembe Stadium della capitale Yaoundé mentre Burkina Faso Etiopia avrà luogo al Kouekong Stadium di Bafoussam.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: TUTTE LE PARTITE

Presentando quindi i risultati Coppa d’Africa 2021 per le partite in programma oggi, è chiaro che il Camerun sia in una posizione privilegiata grazie alle due vittorie ottenute nelle precedenti due giornate: i Leoni Indomabili sono già certi della qualificazione per gli ottavi di finale e oggi possono mettere definitivamente al sicuro anche il primo posto che potrebbe garantire un tabellone migliore nella fase ad eliminazione diretta. I padroni di casa puntano alla vittoria finale e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

All’estremo opposto della classifica, all’Etiopia servirebbe una grande impresa per restare in corsa, realisticamente saranno Burkina Faso e Capo Verde a giocarsi il secondo posto – con gli stalloni che potrebbero essere favoriti dal successo nello scontro diretto e dal fatto di dover giocare oggi contro l’Etiopia – che vale la qualificazione immediata, mentre chi chiuderà al terzo posto resterà in bilico nei prossimi giorni, in attesa di scoprire se entrerà tra le migliori quattro terze che saranno ripescate per gli ottavi della Coppa d’Africa 2021.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GIRONE A

ore 17.00

Burkina Faso Etiopia

Capo Verde Camerun

CLASSIFICA: Camerun 6; Burkina Faso, Capo Verde 3; Etiopia 0.



