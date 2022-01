Diretta/ Camerun Etiopia streaming video: padroni di casa lanciati (Coppa d’Africa)

DIRETTA CAMERUN ETIOPIA: FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Camerun Etiopia, in diretta giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 17.00 presso lo Stade d’Olembé di Yaoundé, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della prima fase a gironi della Coppa d’Africa. Sfida che potrebbe essere già un crocevia decisivo nel cammino delle due formazioni nella competizione. Il Camerun ha esordito in questa Coppa d’Africa da giocare in casa battendo 2-1 il Burkina Faso e dando seguito a una striscia positiva arrivata ora a cinque vittorie consecutive.

L’Etiopia invece è stata costretta a cedere il passo a Capo Verde in un match equilibrato ma condizionato dall’espulsione di Baye tra gli etiopi dopo soli 12′ nel primo tempo. Una nuova sconfitta potrebbe però essere fatale anche in chiave terzo posto. Due i precedenti in Coppa d’Africa tra le due Nazionali: nel 2016, ultima sfida in assoluto tra le due compagini, pareggio a reti bianche mentre nel 1970 è stato il Camerun ad avere la meglio sull’Etiopia con il punteggio di 3-2.

DIRETTA CAMERUN ETIOPIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Camerun Etiopia, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN ETIOPIA

Le probabili formazioni della diretta Camerun Etiopia, match che andrà in scena allo Stade d’Olembé di Yaoundé. Per il Camerun, Toni Conceicao schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana, Ngadue, Mbaizo, Collins, Ounguene, Anguissa, Hongla, Oum, Choupo-Mouting,Ganago, Moumi. Risponderà l’Etiopia allenata da Wubetu Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tassew; Yusef, Tamene, Debebe, Tunjo; Panom, Bekele, M.Mohammed; Gebremichael, Kebede, Nassir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Camerun Etiopia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Camerun con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo dell’Etiopia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.

