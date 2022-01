Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score: tocca a Senegal e Marocco!

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: ALTRI DUE OTTAVI DI FINALE!

Con Senegal Capo Verde (ore 17:00) e Marocco Malawi (ore 20:00) i risultati di Coppa d’Africa 2021 ci consegnano altri due ottavi di finale, martedì 25 gennaio: saremo rispettivamente al Kouekong di Bafoussam e all’Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (dove si giocherà la finale per il terzo posto) e va subito detto che le due nazionali vincenti non si incroceranno nei quarti, anzi eventualmente potranno farlo soltanto in finale visto che sono in due metà diverse del tabellone. Cosa possiamo dire di questi risultati di Coppa d’Africa 2021 che ci attendono oggi?

Quali nazionali sono favorite? La risposta appare scontata: Senegal e Marocco sono due big del Continente Nero e ci aspettiamo che possano arrivare sino in fondo alla competizione, ma ovviamente bisognerà fare attenzione alle outsider perché i risultati di Coppa d’Africa 2021 ci hanno già regalato parecchie sorprese, e altre ne potrebbero arrivare. Sicuramente il pronostico tende dalla parte dei due Leoni (Teranga e Atlante, secondo i soprannomi) ma Capo Verde e Malawi sono pronte a giocarsela e dunque staremo a vedere quello che succederà in campo…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare i risultati di Coppa d’Africa 2021 per questo martedì possiamo dire che sia Capo Verde che Malawi si sono qualificate agli ottavi nella speciale classifica delle terze; tuttavia sono state le due migliori, perché soltanto loro sono riuscite a ottenere 4 punti nella classifica del girone, e solo per dettagli hanno dovuto chiudere al terzo posto. Capo Verde in virtù della sconfitta nella sfida diretta contro il Burkina Faso, mentre il Malawi ha perso contro la Guinea; ad ogni modo stiamo parlando di due gironi in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, soprattutto in quello delle Fiamme che si sono anche permesse di pareggiare contro una corazzata come il Senegal.

A questo proposito, sul rendimento dei Leoni della Teranga nel corso della fase a gironi torneremo; il Marocco di fatto ha avuto un passo migliore ma adesso si azzera tutto, chi perde torna a casa e la lotteria dei rigori, già entrata in azione per determinare i risultati di Coppa d’Africa 2021, potrebbe avere l’ultima parola su almeno una delle partite in programma. Tra poco si gioca, dunque tocca aspettare che si scenda in campo per scoprire quali altre due nazionali si qualificheranno per i quarti di finale della competizione.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: OTTAVI DI FINALE

Ore 17:00 Senegal Capo Verde

Ore 20:00 Marocco Malawi



