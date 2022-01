Diretta Malawi Senegal/ Streaming video tv: scontro decisivo (Coppa d’Africa)

DIRETTA MALAWI SENEGAL: PUNTI PESANTI!

Malawi Senegal, diretta dall’arbitro camerunese Blaise Yuven Ngwa presso il Kouekong Stadium di Bafoussam, si gioca alle ore 17.00 di questo pomeriggio, martedì 18 gennaio 2022, per la terza e decisiva giornata del girone B della Coppa d’Africa 2021. Non servono molti giri di parole per descrivere l’importanza della diretta di Malawi Senegal, basterebbe dire che c’è in palio la posta per la qualificazione agli ottavi di finale, magari di entrambe le Nazionali.

Nello scorso turno, il Senegal ha pareggiato lo scontro al vertice con la Guinea, mentre il Malawi dopo la sconfitta al debutto ha vinto 2-1 contro lo Zimbabwe e si è rilanciato nella corsa alla qualificazione. Il Senegal ha un punto in più e in caso di pareggio sarebbe certo di entrare fra le prime due, mentre il Malawi avrebbe bisogno di una vittoria per stare tranquillo, anche se va detto che con 4 punti potrebbero esserci ottime possibilità di ripescaggio tra le migliori terze. In ogni caso, ci attende una partita che ha il fascino delle sfide decisive: che cosa succederà in Malawi Senegal?

DIRETTA MALAWI SENEGAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Malawi Senegal: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MALAWI SENEGAL

Nelle probabili formazioni di Malawi Senegal, il c.t. Mario Marinica cercherà l’impresa alla guida di un Malawi sulla carta senza dubbio inferiore, ma che sta facendo bene e ha La Rosa sostanzialmente al completo. Il modulo di riferimento è il 3-4-3, dunque un assetto almeno sulla carta molto offensivo, con Gabadinho Mhango in copertina dopo la doppietta che nello scorso turno è stata decisiva per la vittoria contro lo Zimbabwe.

Per quanto riguarda il Senegal, il c.t. Aliou Cissé deve fare i conti con più problemi legati al Coronavirus (si veda naturalmente ad esempio il nome di Koulibaly) ma certamente il Senegal sulla carta ha comunque qualcosa in più. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Sadio Mané del Liverpool che sarà sicuramente il perno della manovra, in attacco vedremo poi se ci sarà spazio anche per Keita Baldé del Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Malawi Senegal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il Senegal parte certamente favorito e il segno 2 è quotato a 1,37, mentre poi si sale a 3,90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse invece vincere il Malawi.

