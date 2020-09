Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score, anticipi 1^ turno preliminare

Oggi, martedì 22 settembre 2020 si accendono i riflettori sui primi risultati della Coppa Italia 2020-21. A poche settimane dalla finale che ha consegnato al Napoli la sesta coppa della sua storia, ecco che si torna in campo per una delle manifestazioni più attese, con la sua nuova edizione 2020-21. Nuova coppa dunque ma nessuna novità in merito a format e tabellone: anche quest’anno dunque si seguiranno le norme che hanno regolato le ultime edizione, fin da questo primo turno, che aprirà i battenti solo oggi, che come al solito vede in campo formazioni meno note. Dovremo infatti ancora attendere perchè le big del campionato della Serie A entri nel tabellone, ma nel frattempo non rimarremo delusi: lo spettacolo sarà grande anche nel primo turno preliminare, di cui oggi vivremo solo i primi anticipi. Va dunque subito ricordato a tutti gli appassionati che in questo martedì dedicato ai risultati della Coppa Italia il programma sarà un poco ristretto: il giorno clou sarà infatti solo domani. Ricordiamo comunque che oggi si scenderà n campo per la prima volta in questa edizione 2020-21 già alle ore 14.30 con la partita tra Sudtirol e Latte Dolce: alle ore 20.30 vivremo il secondo anticipo, tra Ternana e Albinoleffe.

RISULTATI COPPA ITALIA: LA FORMULA

Nella trepidante attesa di dare la parola al campo per i primi risultati della Coppa Italia 2020-21, tocca senza dubbio ricordare per sommi capi la formula di questa manifestazione, anche se, come abbiamo detto prima, non ci saranno stanziali novità per questa edizione. Anche quest’anno dunque, in seguito a sorteggio ufficiale, è stato stabilito il tabellone con 78 squadre qualificate: di queste 40 saranno di Serie A e serie B, 29 quelle di C e nove tra i dilettanti. Al primo turno eliminatorio, che pare oggi i battenti, saranno 27 le squadre di Serie C presenti e nove quelle di Serie D. Va poi certamente ricordato che questa fase del torneo, come le successive sono previste solo partite secche: è solo nelle semifinali che assisteremo a partite di andata e ritorno. Dunque questa sera, in caso di però al termine dei 90 minuti regolamentari, per capire chi si qualifiche al prossimo turno si ricorrerà ai tempi supplementari e pure ai calci di rigore. Rinfrescata dunque la memoria su come funziona la Coppa Italia, ecco che dobbiamo ora lasciare parlare solo il campo per questo attesissimo primo turno preliminare, che certo ci riserverà grandi sorprese.

RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 14.30 Sudtirol-Latte Dolce

Ore 20.30 Ternana-Albinoleffe



© RIPRODUZIONE RISERVATA