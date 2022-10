Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score degli anticipi (sedicesimi di finale)

RISULTATI COPPA ITALIA: I DUE ANTICIPI!

Tornano a farci compagnia i risultati di Coppa Italia: martedì 18 ottobre vivremo Genoa Spal (ore 18:00) e Torino Cittadella (ore 21:00) che sono di fatto gli anticipi dei sedicesimi di finale. La competizione è ferma dall’inizio di agosto: è passata parecchia acqua sotto i ponti e dobbiamo dire che le partite di questo turno sono appena otto perché, come confermato secondo la formula degli anni passati, le otto teste di serie che si incroceranno con le vincenti di questi giorni sono già qualificate direttamente agli ottavi, e sono naturalmente le squadre che hanno occupato le prime posizioni della classifica della Serie A terminata a maggio.

Noi dobbiamo ricordare, nel presentare il quadro dei risultati di Coppa Italia, che le partite sono ancora secche: al termine dei 90 minuti dunque si andrà ai tempi supplementari in caso di parità, per poi procedere eventualmente ai calci di rigore. La formula ha fatto e fa tuttora storcere parecchio il naso per il fatto che in fondo arrivino sempre le stesse, ma chiaramente è anche difficile nel nostro Paese impostare una competizione che ricalchi il tanto citato modello della FA Cup; ad ogni modo noi ci apprestiamo a vivere i risultati di Coppa Italia e dunque andiamo a presentare questi due anticipi del martedì, provando a ipotizzare come possano andare le cose.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Coppa Italia stanno dunque per introdurci ai sedicesimi di finale: sappiamo bene che il tabellone è già formato e ne parleremo, intanto possiamo dire che quanto emerso dalle partite del turno precedente può essere poco indicativo, vuoi per le avversarie che queste quattro squadre hanno incrociato vuoi perché, soprattutto, all’inizio di agosto eravamo in una situazione di calciomercato appena aperto, di conseguenza le rose erano anche profondamente diverse e soprattutto il calcio di metà estate non può essere equiparato a quello di ottobre, con una stagione che ha già visto le squadre di Serie A impegnate per almeno dieci partite e quelle di B per nove.

Sicuramente Genoa e Torino, anche per il fatto che giochino in casa (ma non solo) sono le due favorite per superare i sedicesimi di Coppa Italia e arrivare agli ottavi; poi, è pacifico dire che nessuna delle società che vedremo questa sera sul terreno di gioco sono tra le principali candidate alla vittoria del torneo, ma questo appunto è la risultante di un regolamento che vede le big entrare in gioco agli ottavi, dunque abbastanza in fondo. Vedremo se questi risultati di Coppa Italia ci presenteranno delle sorprese: nel turno precedente sono già arrivate perché Spal e Cittadella hanno vinto fuori casa e gli estensi hanno fatto fuori una squadra di categoria superiore (l’Empoli), tra qualche ora i campi ci forniranno la loro risposta…

RISULTATI COPPA ITALIA: ANTICIPI SEDICESIMI

Ore 18:00 Genoa Spal

Ore 21:00 Torino Cittadella











