RISULTATI COPPA ITALIA: LA SFIDA GLORIOSA

Naturalmente in prima serata sarà intrigante seguire Roma Sampdoria, una partita che per i risultati Coppa Italia avrà un sapore ancora più speciale, perché giallorossi e blucerchiati hanno un feeling speciale con questa competizione, anche se forse il verbo andrebbe coniugato al passato, dal momento che la Sampdoria in questo secolo non ha ancora vinto la Coppa Italia, mentre l’ultima volta della Roma risale al 2008, quando i giallorossi sono arrivati a quota nove, a un passo dalla doppia cifra che però sembra essere diventata una sorta di maledizione per la Roma.

Diretta Atalanta Cesena/ Streaming video tv: a Mignani serve l'impresa (Coppa Italia, 18 dicembre 2024)

Per la Sampdoria invece i quattro trionfi sono concentrati tutti fra il 1985 e il 1994, in quello che fu senza dubbio il periodo più felice nella storia della società genovese. Un paio di finali in quegli anni furono giocate proprio fra Roma e Sampdoria e in realtà quei ricordi sono entrambi felici per i capitolini, dal momento che la Roma ebbe la meglio sia nell’edizione 1986 sia in quella del 1991, in questo ultimo caso negando alla Sampdoria quella che sarebbe stata una doppietta con l’unico scudetto della storia doriana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Formazioni Atalanta Cesena/ Quote: non troppo turnover (Coppa Italia, 18 dicembre 2024)

OGGI DUE PARTITE PER GLI OTTAVI DI FINALE

Oggi mercoledì 18 dicembre 2024 sarà una serata ricca in compagnia dei risultati Coppa Italia, anche se forse sarebbe meglio dire “ricca” fra virgolette, perché la Lega Serie A ha sparpagliato le otto partite per gli ottavi di finale in sei date e due settimane differenti, per cui al massimo si giocano due partite in un giorno. Era successo già martedì 3 dicembre scorso e ciò si ripeterà oggi: restiamo perplessi su questo calendario e più in generale sul regolamento della Coppa Italia, ma le emozioni saranno comunque garantite.

Ricordiamo che si giocano partite secche in casa della migliore testa di serie (altro aspetto sul quale si discute ormai da tanti anni, ma che evidentemente sta bene a tutti) e che in questa stagione c’è una significativa novità, perché in caso di pareggio al triplice fischio finale non si disputano più i tempi supplementari, ma si andrà immediatamente ai calci di rigore, almeno fino ai quarti compresi. Oggi allora i risultati Coppa Italia cominceranno a farci compagnia alle ore 18.30 con Atalanta Cesena, mentre l’appuntamento di prima serata sarà alle ore 21.00 con Roma Sampdoria.

Formazioni Roma Sampdoria/ Quote, tornano Pellegrini e Dovbyk (Coppa Italia, 18 dicembre 2024)

RISULTATI COPPA ITALIA: L’ATALANTA IN COPERTINA

Fra le quattro squadre che oggi saranno quindi protagoniste dei risultati Coppa Italia, vogliamo mettere in copertina l’Atalanta, che inevitabilmente in questo momento attira l’attenzione ogniqualvolta scende in campo. Parliamo infatti della capolista del campionato di Serie A, che sabato scorso a Cagliari è arrivata alla decima vittoria consecutiva appunto in campionato, rafforzando sempre di più la propria candidatura per lo scudetto, che sarebbe d’altronde un premio più che meritato per il ciclo di Gian Piero Gasperini, che dura ormai da nove stagioni, un’eternità nel calcio di oggi.

Il sogno naturalmente è il tricolore, però non è da trascurare anche l’obiettivo della Coppa Italia, anche perché in questi anni la Dea è arrivata per ben tre volte in finale ma l’ha sempre persa, quindi ci sarebbe un desiderio di rivalsa per i bergamaschi in Coppa. Il cammino per ora inizia in casa e contro il Cesena, una formazione di Serie B, quindi in teoria la strada per l’Atalanta potrebbe essere spianata almeno verso i quarti di finale: se sarà davvero così, ce lo dovranno dire i risultati Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

ore 18.30 Atalanta Cesena

ore 21.00 Roma Sampdoria