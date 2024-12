RISULTATI COPPA ITALIA: ECCO GLI OTTAVI!

Torniamo a parlare di risultati Coppa Italia dopo due mesi e mezzo: tanto è passato dalle partite che erano valide per i sedicesimi di finale, oggi martedì 3 dicembre arriva il primo stint degli ottavi di finale e questo significa che, ricalcando una formula ormai consolidata – e che forse avrebbe bisogno di essere rinnovata, ma non è questa la sede per affrontare l’argomento – ci presenta l’esordio delle big, o teste di serie, vale a dire le otto squadre che lo scorso anno si sono piazzate ai primi otto posti nella classifica di Serie A. Due di queste saranno in campo oggi: Bologna Monza si gioca alle ore 18:30, Milan Sassuolo ci farà compagnia alle ore 21:00.

FORMAZIONI MILAN SASSUOLO/ Quote, Domenico Berardi torna a San Siro (Coppa Italia, 3 dicembre 2024)

Dunque ecco le prime due gare per quanto riguarda i risultati Coppa Italia, con un calendario che poi andremo a studiare e che sarà abbastanza particolare; intanto sarà interessante valutare quello che succederà quest’oggi sui campi, noi possiamo anche ricordare che si gioca in gara secca con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore, e che le teste di serie hanno un ulteriore vantaggio dato dal fatto di poter disputare in casa questo match. Attenzione però alle sorprese, anche perché spesso e volentieri le big utilizzano le seconde linee per affrontare i risultati Coppa Italia, almeno in questo contesto degli ottavi di finale.

Probabili formazioni Bologna Monza/ Quote: tanti cambi per Italiano e Nesta (Coppa Italia, 3 dicembre 2024)

RISULTATI COPPA ITALIA: LE DUE PARTITE DEL GIORNO

Stiamo allora per vivere questi risultati Coppa Italia che ci introdurranno agli ottavi di finale: è un martedì molto interessante perché in campo troviamo due squadre che in questi giorni hanno dovuto operare un vero e proprio tour de force, infatti Milan e Bologna una settimana fa sono state impegnate anche in Champions League con risultati opposti, i rossoneri pur soffrendo sono riusciti a battere lo Slovan Bratislava in trasferta mentre i felsinei, nonostante forse la miglior partita nel torneo e il primo storico gol all’attivo, hanno perso in casa contro il Lille e ora vedono allontanarsi la possibilità di qualificarsi ai playoff.

Tabellone Coppa Italia 2024-2025, gli ottavi di finale e le date/ Spicca Lazio-Napoli e Inter-Udinese

In campo però, per i risultati Coppa Italia, avremo anche il Sassuolo che dopo undici stagioni consecutive nel massimo campionato è retrocesso in Serie B: i neroverdi sono primi in classifica e a conferma dell’ottimo rendimento, sotto la guida di Fabio Grosso, sono una delle due squadre della cadetteria che hanno raggiunto gli ottavi di Coppa Italia, questa sera certamente andranno a San Siro con orgoglio e proveranno a sfruttare la stanchezza dei rossoneri che, almeno in questo momento, non hanno in questa competizione il principale focus. Il resto come sempre ce lo diranno i campi, dunque pronti a vivere insieme i risultati Coppa Italia.

RISULTATI COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:30 Bologna Monza

Ore 21:00 Milan Sassuolo