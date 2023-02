Diretta/ Roma Cremonese, streaming video Canale 5: voglia di riscatto (Coppa Italia)

DIRETTA ROMA CREMONESE: PER LA SEMIFINAE!

Roma Cremonese, in diretta mercoledì 1 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara fondamentale per il cammino delle due formazioni, reduci da due brutte sconfitte in campionato: 2-1 contro il Napoli per i giallorossi, 1-2 contro l’Inter per i lombardi.

La Roma arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 ai danni del Genoa. La formazione di Josè Mourinho punta forte sulla competizione e ha intenzione di provare ad aggiungere un trofeo alla bacheca giallorossa. La Cremonese, invece, agli ottavi di finale ha superato il Napoli ai calci di rigore: una vera e propria impresa, ora il popolo grigiorosso non vuole smettere di sognare.

ROMA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA CANALE 5: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Cremonese viene trasmessa da Canale 5: la Coppa Italia infatti è appannaggio, per questa stagione, delle reti Mediaset e per la partita in questione il canale di riferimento sarà al numero 5 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, ricordiamo che la stessa emittente mette a disposizione la possibilità di seguire il match in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play, oppure installarne la relativa app senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ROMA CREMONESE SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CREMONESE

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Roma Cremonese. Partiamo dai giallorossi, Mourinho sceglie ancora una volta il 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Belotti. Passiamo adesso alla compagine grigiorossa, Ballardini opta per il 3-5-2: Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meitè, Quagliata, Okereke, Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Roma Cremonese vedono nettamente favorita la formazione di Josè Mourinho. Partiamo dall’1-X-2 con i numeri di Goldbet: la vittoria della Roma è a 1,40, il pareggio è a 4,75, mentre il successo della Cremonese paga 8,00 volte la posta. Passiamo alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 2,00 e Over 2,5 a 1,72. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

