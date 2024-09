RISULTATI COPPA ITALIA 2024: COMINCIANO I SEDICESIMI DI FINALE

Tornano protagonisti i risultati Coppa Italia oggi, martedì 24 settembre 2024, con le prime tre partite dei sedicesimi di finale, che si disputeranno fra oggi e giovedì. Per prima cosa dobbiamo fare un accenno al calendario: la collocazione a fine settembre è anomala, ma si sfrutta il fatto che nelle Coppe europee sia una settimana esclusiva per l’Europa League (novità di questa edizione) per collocare anche i sedicesimi di finale, l’ultimo turno della Coppa Italia 2024-2025 dal quale sono esentate le prime otto dello scorso campionato di Serie A – per cui naturalmente non c’è il rischio di sovrapposizione di impegni.

Formazioni Torino Empoli/ Quote: una chance per molti (Coppa Italia, 24 settembre 2024)

Fatta questa premessa doverosa su una situazione molto particolare, ecco che non cambia la formula dei sedicesimi di finale per i risultati Coppa Italia, un turno che nonostante il nome prevederà solamente otto partite, proprio perché ci sono altre otto squadre che sono qualificate d’ufficio per gli ottavi. La suddivisione è: tre partite oggi, altrettante domani e le ultime due giovedì, quindi il martedì comincerà alle ore 16.00 con Lecce Sassuolo, poi alle ore 18.30 ecco Cagliari Cremonese ed infine alle ore 21.00 Torino Empoli.

Formazioni Cagliari Cremonese/ Quote: quanto turnover? (Coppa Italia, 24 settembre 2024)

RISULTATI COPPA ITALIA 2024: IL BIG-MATCH

Ricordato che si tratta di partite secche, quindi in caso di pareggio si dovrà proseguire con i tempi supplementari ed eventualmente infine i calci di rigore, i risultati Coppa Italia oggi ci propongono come big-match sicuramente Torino Empoli, incontro fra due delle migliori formazioni nella prima parte del campionato di Serie A. Sotto i riflettori ci sono naturalmente i granata di Paolo Vanoli, che con il colpaccio di venerdì scorso a Verona sono saliti a quota 11 punti in classifica, poi gli altri risultati del weekend hanno determinato per il Torino addirittura il primo posto solitario, un tuffo nel passato per il popolo granata.

Formazioni Lecce Sassuolo/ Quote: spazio per Burnete e Russo? (Coppa Italia, 24 settembre 2024)

Bisogna però tributare i giusti riconoscimenti anche all’Empoli di Roberto D’Aversa, che con la vittoria sul campo del Cagliari nell’ultima giornata di campionato è salito a quota 9 punti in classifica e si conferma una ottima protagonista di questo inizio di stagione, in particolare lontano da casa considerando che i toscani avevano già vinto sul campo della Roma. Insomma, parliamo di una partita fra due delle prime cinque dell’attuale campionato di Serie A: per essere “solo” ai sedicesimi di finale, è davvero un lusso da godere nei risultati Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE

ore 16.00 Lecce Sassuolo

ore 18.30 Cagliari Cremonese

ore 21.00 Torino Empoli