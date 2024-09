RISULTATI COPPA ITALIA: ANCORA IN COMPAGNIA DEI SEDICESIMI DI FINALE

I risultati Coppa Italia ci terranno compagnia anche oggi, mercoledì 25 settembre 2024: siamo naturalmente nel bel mezzo dei sedicesimi di finale, che sono cominciati ieri e termineranno domani, per indicare le otto formazioni che raggiungeranno negli ottavi di finale le prime otto dello scorso campionato di Serie A. Il programma è lo stesso di ieri: via alle ore 16.00 con Pisa Cesena, poi alle ore 18.30 ecco Udinese Salernitana ed infine alle ore 21.00 Genoa Sampdoria, chiusura di lusso con il ritorno del derby della Lanterna.

Non cambia la formula nella Coppa Italia 2024-2025 rispetto al recente passato, quindi ricordiamo pure che saranno sfide in partita secca, con tempi supplementari ed eventualmente infine i calci di rigore in caso di pareggio al triplice fischio finale dell’arbitro, la particolarità semmai è dovuta allo strano abbinamento con l’Europa League nella settimana “esclusiva” per la seconda competizione fra le Coppe europee – ma non ci sono problemi in tal senso, perché in Coppa Italia giocano dalla nona in giù dello scorso campionato di Serie A.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL DERBY DELLA LANTERNA

Abbiamo già accennato a Genoa Sampdoria, il derby della Lanterna si prende quindi la copertina oggi per i risultati Coppa Italia. Il momento non è dei più felici: il Genoa arriva dalla sconfitta per 2-0 a Venezia nel giorno che sarà ricordato soprattutto per il gravissimo infortunio occorso a Ruslan Malinovskyi, per il Grifone un solo punto nelle ultime tre giornate che hanno vanificato quello che era stato un buono scatto nelle primissime partite della nuova stagione, di conseguenza il derby (che non potremo vedere in campionato) deve servire per riportare il sorriso nella truppa di Alberto Gilardino.

La Sampdoria d’altro canto ha problemi ancora maggiori, anche se la vittoria contro il Sudtirol di sabato pomeriggio ha riportato un minimo di serenità nell’ambiente blucerchiato, dove pesavano come macigni il cambio di allenatore già effettuato e la mancanza di successi nelle prime cinque giornate del campionato di Serie C. Dal punto di vista doriano quindi il derby potrebbe servire per dare ulteriore morale, perché battere i cugini di Serie A darebbe molta autostima: in ogni caso, a Marassi ci attende un mercoledì sera di lusso per i risultati Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA, SEDICESIMI DI FINALE

ore 16.00 Pisa Cesena

ore 18.30 Udinese Salernitana

ore 21.00 Genoa Sampdoria