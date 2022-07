Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score turno preliminare (domenica 31 luglio)

RISULTATI COPPA ITALIA: SI CONCLUDE IL TURNO PRELIMINARE!

I risultati di Coppa Italia per domenica 31 luglio ci portano alla conclusione del turno preliminare: la nuova edizione del torneo, che riparte dalla vittoria dell’Inter – nella finale contro la Juventus – ha portato con sé una novità, vale a dire appunto questo primo turno che ha coinvolto otto squadre provenienti dalla Serie C (rispetto allo scorso anno) e che si è aperto con una sorpresa, perché in quello che possiamo considerare un anticipo del sabato la Feralpisalò ha vinto in casa del Sudtirol, rovinando la prima partita ufficiale di una stagione che per gli altoatesini sarà comunque storica.

I risultati di Coppa Italia questa sera prevedono tre partite: si comincia alle ore 20:30 con Modena Catanzaro, le altre sfide saranno invece alle ore 21:00 e si tratta di Bari Padova e Palermo Reggiana. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà in campo; prima di capire l’esito dei match però dobbiamo presentare in maniera più approfondita i risultati di Coppa Italia per questo turno preliminare, spiegando appunto perché siano proprio queste otto squadre a sfidarsi a fine luglio e cercare il pass per il tabellone dei trentaduesimi di finale nella competizione, che terminerà il 24 maggio con la finale.

RISULTATI COPPA ITALIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentiamo allora i risultati di Coppa Italia per il turno preliminare: le otto partecipanti come detto arrivano dalla Serie C ma Sudtirol, Modena e Bari sono quelle che hanno vinto il rispettivo girone ottenendo la promozione diretta nel campionato cadetto, il Palermo ovviamente è la società che è salita di categoria attraverso i playoff mentre le altre quattro (Padova, Reggiana, Catanzaro e Feralpisalò) sono invece le tre seconde classificate in regular season più i Leoni del Garda, la meglio piazzata in questo contesto tra quelle che hanno raggiunto il secondo turno della fase nazionale dei playoff (ovvero i quarti di finale).

Come sempre in questi primi turni ad eliminazione diretta si gioca in casa della squadra con la testa di serie migliore; per esempio questa sera le tre neopromosse in Serie B avranno il vantaggio del fattore campo. Aspettando ora i risultati di Coppa Italia per il turno preliminare possiamo poi ricordare che il tabellone del torneo è già formato sino alla finale, ovviamente alcuni incroci per il momento sono “virtuali” ma sappiamo già contro chi giocheranno le squadre che questa sera otterranno il passaggio del turno; tra poco lasceremo che a parlare siano i campi, e ci gusteremo questa domenica dedicata alla Coppa Italia…

RISULTATI COPPA ITALIA: TURNO PRELIMINARE

Ore 20:30 Modena Catanzaro

Ore 21:00 Bari Padova

Ore 21:00 Palermo Reggiana











