Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score, 1° turno eliminatorio

Mercoledì 23 settembre vivremo i risultati di Coppa Italia Primavera: sono davvero tante le partite cui assisteremo, bisogna ricordare che verranno disputate in gara secca e dunque a passare il turno sarà la squadra che vincerà nei 90 minuti oppure dopo i tempi supplementari, o ancora attraverso i calci di rigore. La Coppa Italia Primavera prenderà ufficialmente il via alle ore 11:00 con Lecce Benevento e Sassuolo Spal, ma vivrà di tante altre sfide: oggi l’ultima sarà Napoli Ascoli che inizierà alle ore 16:00, ma ci sono altre gare nei prossimi giorni. Un torneo che, a differenza di quanto accaduto con il campionato – comunque assegnato – si è comunque concluso: a vincere è stata la Fiorentina, ma per vedere all’opera le big bisognerà aspettare i prossimi turni. Intanto siamo pronti a tuffarci nell’atmosfera dei risultati di Coppa Italia Primavera per questo primo turno, andando a presentare quelli che potrebbero essere i temi principali.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL CONTESTO

Il primo turno presentato dai risultati di Coppa Italia Primavera consta di 16 partite: a differenza di quanto accade con il torneo “gemello” organizzato dalla Lega A, sono soltanto due i turni nei quali entreranno in gioco nuove squadre. Questo perché il secondo turno eliminatorio sarà risultante di quanto succederà in questi giorni, e dunque da 32 le partecipanti diventeranno 16 che si sfideranno in otto gare, sempre ad eliminazione diretta. Così sarà anche agli ottavi di finale, quando finalmente entreranno in scena anche le big; invece in questo livello della competizione giocano anche le società che sono impegnate nel campionato Primavera 2. Soltanto le due semifinali si giocheranno in andata e ritorno, mentre anche la finale sarà unica; da questo punto di vista la formula ricalca quella della tradizionale Coppa Italia, qui possiamo dire che ci aspettiamo maggiori sorprese perché i rapporti di forza tra gli Under 19 non sono così ben definiti, e allora non resta che stare a vedere quello che succederà quando si inizierà a giocare per i risultati di Coppa Italia Primavera…

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: 1° TURNO

Ore 11:00 Lecce Benevento

Ore 11:00 Sassuolo Spal

Ore 15:00 Reggiana Pescara

Ore 15:00 Milan Brescia

Ore 15:00 Venezia Cittadella

Ore 15:00 Cremonese Parma

Ore 15:00 Monza Pisa

Ore 15:00 Bologna Chievo

Ore 15:00 Sampdoria Entella

Ore 15:00 Crotone Reggina

Ore 16:00 Napoli Ascoli



