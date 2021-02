Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score degli ottavi

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: SI PARTE CON CAGLIARI-BOLOGNA E ROMA-VERONA

Ci faranno compagnia oggi anche i risultati Coppa Italia Primavera, che riprende infatti il suo cammino dopo i lunghi mesi di interruzione dell’attività proponendo per intero le partite degli ottavi di finale appunto nella giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Da qualche tempo è tornato protagonista anche il Campionato Primavera 1, con partite a raffica per cercare di recuperare il tanto tempo perduto, ma non si vuole sacrificare nemmeno la Coppa Italia Primavera, che allora torna a farci compagnia con le partite degli ottavi di finale, rigorosamente in gara secca, dunque con tempi supplementari ed eventualmente anche calci di rigore in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Possiamo allora subito ricordare il programma degli ottavi della Coppa Italia Primavera: si comincia alle ore 12.00 con Cagliari Bologna e Roma Verona, seguite alle ore 13.00 da Inter Crotone e alle ore 13.30 da Atalanta Lazio, che di questi tempi si affrontano ovunque (vedi doppio match delle prime squadre). Alle ore 14.00 sarà la volta di Empoli Spal, alle ore 14.30 avremo Genoa Parma e Juventus Sampdoria, infine l’ultimo appuntamento sarà alle ore 15.00 con Fiorentina Milan.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL REGOLAMENTO

Presentando i risultati Coppa Italia Primavera, dobbiamo sottolineare che la competizione era ferma addirittura dal 30 settembre, quando si erano giocate le partite del secondo turno. Poi sarebbero iniziati i problemi con il Covid, un mese di campionato “a singhiozzo” e la decisione di sospendere tutto fino a poche settimane fa, quando il campionato si è rimesso in moto. Adesso tocca anche alla Coppa Italia Primavera: per fare un paragone, nella scorsa edizione gli ottavi erano stati giocati già a dicembre. Ribadiamo il regolamento, che prevede la disputa degli ottavi di finale in gara secca: di conseguenza, in caso di pareggio al triplice fischio finale, si dovrà proseguire con tempi supplementari e calci di rigore per decretare un risultato diverso dalla parità, necessario per stabilire chi si qualificherà per i quarti di finale, che sono in programma per il 17 marzo 2021, anche in quel caso in gara unica. una variazione per le semifinali, che avrebbero dovuto prevedere partite di andata e ritorno, ma per non intasare il calendario l’appuntamento sarà il 14 aprile 2021 per le due sfide in gara secca che decreteranno i nomi delle due squadre qualificate per la finale, fissata invece da calendario al 28 aprile 2021.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA, OTTAVI

Ore 12.00

Cagliari Bologna

Roma Verona

Ore 13.00

Inter Crotone

Ore 13.30

Atalanta Lazio

Ore 14.00

Empoli Spal

Ore 14.30

Genoa Parma

Juventus Sampdoria

Ore 15.00

Fiorentina Milan



