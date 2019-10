Diretta Atalanta Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: si assegna la Supercoppa

Atalanta Fiorentina Primavera, che sarà diretta dal signor Daniele Paterna, è la Supercoppa Italiana della categoria Under 19: squadre in campo alle ore 20:30 di lunedì 28 ottobre per una sfida tradizionale tra la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto, in questo caso la Dea, e quella che ha portato a casa la Coppa Italia, dunque i viola. Una gara secca, nella quale potrebbe succedere di tutto; al momento l’Atalanta viaggia meglio, con il vento in poppa in campionato e soprattutto con un’esperienza nella Youth League che si sta rivelando positiva, come dimostra il grande colpo contro il Manchester City nell’ultima giornata. La Fiorentina però è un’avversaria ostica, che ha sempre dimostrato di lavorare bene con il settore giovanile; nell’ultimo turno è arrivato un pareggio spettacolare contro il Pescara, sicuramente i viola devono trovare il loro giusto ritmo ma hanno tutto per prendersi il primo trofeo stagionale. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro formazioni sul terreno di gioco, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Atalanta Fiorentina Primavera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina Primavera sarà trasmessa dal canale Sportitalia, che trovate al numero 60 del vostro televisore; l’emittente ormai fornisce l’intera gamma delle partite del campionato Primavera 1 e in generale della stagione Under 19, e dunque anche questa sfida sarà visibile in chiaro sul televisore o, in alternativa, attraverso il servizio di diretta streaming video accedendo, senza costi, al portale www.sportitalia.com con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA

In Atalanta Fiorentina Primavera, Massimo Brambilla punta chiaramente alla conferma della sua squadra migliore: il modulo è un 4-3-3 nel quale Okoli e Guth proteggono il portiere Ndiaye che è favorito su Gelmi, poi spazio a Bergoniz e Ruggeri che percorreranno le corsie esterne mentre a centrocampo come sempre ci sarà Cortinovis che arretrerà il suo raggio d’azione per giocare in linea con Panada, il playmaker, e Gyabuaa che dovrebbe riprendersi la maglia da titolare a scapito di Da Riva. Amad Traoré e Ebrima Colley gli esterni di un tridente che sarà completato da Roberto Piccoli. La Fiorentina di Emiliano Bigica si dispone con lo stesso modulo: in porta Brancolini, davanti a lui la coppia centrale formata da Rasmussen e Dutu con Ponsi e capitan Simonti che agiscono in qualità di terzini. A centrocampo avremo Bianco in cabina di regia, con le due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Gorgos e Lovisa; per quanto riguarda il tridente, Vlahovic dovrebbe essere nuovamente prestato dalla prima squadra per fare il centravanti, ai suoi lati i favoriti sembrano essere Renato Simic e Pierozzi.



