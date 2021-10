Risultati Coppa Italia primavera/ Diretta gol live score dei match (sedicesimi)

Dopo lunga attesa sono di nuovo riflettori puntati sui risultati della Coppa Italia primavera: dopo il gustoso anticipo occorso solo ieri, con oggi, mercoledì 27 ottobre 2021 entriamo nel vivo della fase dei sedicesimi di finale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Anche perchè con oggi verranno messi in palio otto pass per il tabellone finale della competizione, dove pure entreranno in scena le otto migliori squadre del campionato primavera 1 e dunque Fiorentina, Spal, Roma, Juventus, Sampdoria, Atalanta, Empoli e Inter.

Chi dunque sfiderà le grandi del campionato giovanile? Difficile dirlo alla vigilia di questi sedicesimi di finale per la Coppa Italia primavera: per molti incontri il pronostico è apertissimo e comunque in partita secca (non ci sarà turno di ritorno e al 90’ in caso di parità avremo tempi supplementari e eventualmente rigori) il colpo di scena è chiaramente dietro l’angolo.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: I MATCH IN PROGRAMMA

Impazienti di dare il via a questo mercoledì riservato ai risultati della Coppa Italia primavera, tocca però ora vedere nel dettaglio quali sono gli incontri che ci attenderanno oggi, 27 ottobre 2021, validi per i sedicesimi di finale. Controllando il calendario ecco che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 11.00 con il match tra Cagliari e Parma, mentre solo alle ore 12.00 avrà inizio Lecce-Lazio, con i giallorossi pure in certa di riscatto dopo il pesante KO rimediato in campionato solo nei giorni scorsi.

Alle ore 14.00 si accenderanno per la Coppa Italia Primavera Ascoli-Pisa e Torino-Alessandria, con le partite Milan-Brescia e Sassuolo-Spezia che invece cominceranno poco dopo, all ore 14.30. A chiudere il cerchio per i sedicesimi di finale di coppa l’incontro tra Napoli e Cosenza, atteso alle ore 15.00, dove pure gli azzurri vorranno confermare l’ottimo stato di forma delle ultime settimane (solo domenica in campionato hanno battuto anche l’Atalanta).

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: PARTITE E ORARI

Ore 11:00 Cagliari-Parma

Ore 12:00 Lecce-Lazio

Ore 14:00 Ascoli-Pisa

Ore 14:00 Torino-Alessandria

Ore 14:30 Milan-Brescia

Ore 14:30 Sassuolo-Spezia

Ore 15:00 Napoli-Cosenza



