Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite, 2^ turno

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: ECCOCI AL SECONDO TURNO

Oggi mercoledì 15 settembre 2021 saranno riflettori puntati sui risultati della Coppa Italia di Serie C: dopo il primo assaggio occorso agli ultimi di agosto, ecco che entriamo di diritto nel secondo turno della manifestazione e dunque saranno ancora parecchi club a farci compagnia oggi. Dopo l’anticipo tra Padova e Legnago occorso solo ieri , da programma saranno ben 13 le sfide che ci faranno compagnia in questo mercoledì 15 settembre: e pure il quadro del secondo turno preliminare si chiuderà solo domani, con il posticipo tra Teramo e Siena. L’attesa dunque è grande, anche perché, lo ricordiamo ancora una volta, ancora si giocherà a gara unica: saranno infatti appena 90 minuto (o in caso di parità, tempi supplementari e rigori) a decidere chi passerà il turno o chi invece dovrà già dire addio alla competizione.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: I MATCH IN PROGRAMMA

Ricordato brevemente il format per la Coppa italia di Serie C, i cui risultati per il secondo turno sono oggi particolare attesi, serve ora ricordare anche quali saranno le partite che ci faranno compagnia in questo mercoledì 15 settembre. Come abbiamo accennato prima, il programma è davvero ben ricco: primo fischio d’inizio oggi sarà già alle ore 15.00 quando avremo gli incontri Modena-Imolese e specialmente Palermo-Monopoli, con i gabbiani, capolista del girone C del campionato, a caccia dell’impresa. Alle ore 16.30 sarà fischio d’inizio poi per Juventus U23-Feralpisalò e Sudtirol-Giana Erminio, mentre alle ore 17.00 comincerà l’incontro del 2^ turno tra Avellino e Ancona-Matelica: solo alle ore 17.30 scatteranno invece Foggia-ACR Messina, Fidelis Andria-Virtus Francavilla e Catanzaro-Catania, con gli etnei in cerca di riscatto.

Proseguendo nel calendario per la Coppa Italia di Serie C, ecco alle ore 18.00 il fischio d’inizio di Viterbese-Turris, mentre alle ore 18.30 sarà via per l’incontro tra Trento e Seregno: solo alle 20.00 daremo la parola al campo per Pro Vercelli-Albinoleffe. A chiusura del quadro dei risultati della Coppa Italia di Serie C alle ore 20.30 le partite Cesena-Entella, con i liguri in forma dopo il 2-0 imposta alla lucchese in campionato, e Pescara-Grosseto, sfida dall’esito affatto scontato.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: ORARI E PARTITE

Ore 15:00 Modena-Imolese

Ore 15:00 Palermo-Monopoli

Ore 16:30 Juventus U23-FeralpiSalò

Ore 16:30 Südtirol-Giana Erminio

Ore 17:00 Avellino- Ancona-Matelica

Ore 17:30 Catanzaro-Catania

Ore 17:30 Fidelis Andria-Virtus Francavilla

Ore 17:30 Foggia-ACR Messina

Ore 18:00 Viterbese-Turris

Ore 18:30 Trento-Seregno

Ore 20:00 Pro Vercelli-AlbinoLeffe

Ore 20:30 Cesena-Entella

Ore 20:30 Pescara-Grosseto

