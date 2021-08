Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score, oggi 22 agosto 2021

I risultati Coppa Italia Serie C ci terranno compagnia anche oggi, domenica 22 agosto 2021, perché sono in programma le ultime sette partite del primo turno della competizione riservata alle squadre della Serie C. La Coppa Italia di categoria era stata annullata nella scorsa edizione a causa del Covid (il campionato era partito in ritardo e sarebbe stato impossibile disputare anche la Coppa Italia), dunque prendiamo il ritorno della Coppa Italia Serie C come un segnale di ritorno alla normalità, anche se le incognite restano numerose. Dopo un anticipo disputato già giovedì sera, la maggioranza delle partite sono state disputate ieri, ma ne restano ancora sette per completare in maniera definitiva il quadro dei risultati Coppa Italia Serie C 2021-2022 in questo primo turno in gara secca, che qualifica le 28 squadre vincitrici al secondo turno, dove entreranno in scena anche le uniche quattro squadre di Serie C che hanno preso parte in questa estate alla Coppa Italia maggiore.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le partite che oggi ci daranno i risultati Coppa Italia Serie C con cui completare il quadro del primo turno. Saranno in totale sette incontri, tutti come abbiamo già accennato in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decretare una squadra vincitrice. Si partirà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 22 agosto 2021, con il derby lombardo AlbinoLeffe Lecco e quello emiliano Piacenza Reggiana, mentre alle ore 18.00 sarà in programma il fischio d’inizio delle partite Imolese Carrarese e Pro Sesto Juventus U23. Si andrà poi verso la sera, perché alle ore 20.00 sarà in programma Turris Latina, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Cesena Pistoiese, ed infine avremo alle ore 21.00 un derby pugliese per chiudere la domenica della Coppa Italia Serie C, cioè Virtus Francavilla Taranto.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, 1° TURNO: PARTITE E ORARI

Ore 17.30

AlbinoLeffe Lecco

Piacenza Reggiana

Ore 18.00

Imolese Carrarese

Pro Sesto Juventus U23

Ore 20.00

Turris Latina

Ore 20.45

Cesena Pistoiese

Ore 21.00

Virtus Francavilla Taranto

