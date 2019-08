Eccoci alla giornata clou dei risultati della Coppa Italia Serie C: dopo quindi gli anticipi che si sono svolti ieri, ecco che saranno molti di più i club impegnati oggi in campo, nel primo, secondo o anche terzo turno della fase a gironi. La composizione variegata degli 11 gironi che caratterizzano questa fase preliminare del torneo infatti confonde un poco le idee ed è facile perdere il conto, pure in questa domenica. Ecco infatti che se per alcuni gruppi come il girone M, composto da sole due squadre, questa sera à la prima giornata, per altri come nel gruppo A sarà il secondo (e oggi in tal senso riposerà il Renate). Va però detto che questa domenica dedicata ai risultati della Coppa Italia Serie C, sarà anche giornata valida per il terzo turno come accade nel girone E: si tratta però di un piccolo inganno, tenuto conto che il secondo turno è stato curiosamente posticipato al 18 agosto.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: I MATCH DI OGGI

Esaminato il tabellone generale andiamo ora a vedere da vicini quali saranno i match e quindi i risultati della Coppa Italia Serie C che otterremo oggi. Da programma ufficiale ecco che il primo fischio d’inizio lo udiremo alle ore 17,00 quando avrà luogo la partita tra Lecco e Giana Erminio per il girone B: tempo mezz’ora e pure avrò inizio la partita tra Pergolettese e Reggio Audace, nel secondo turno del girone C e l’incontro Vibonese-Sicula Leonzio, 1^ turno del gruppo L. Per le ore 18,00 è invece stato messo in programma il via ufficiale degli incontri Fano-Teramo (girone G) e Como-Gozzano (gruppo A): alle ore 19,00 da programma invece sarà la volta del match Olbia Rieti per il girone H. Ultimi fischi d’inizio previsti invece per le ore 20,30: a quest’ora i riflettori si accenderanno su Bari-Paganese per il girone I (riposa Avellino) e sulla sfida Cesena-Vis Pesaro, per il gruppo E.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17.00 Lecco Giana Erminio

Ore 17.30 Pergolettese Reggio Audace

Ore 17.30 Vibonese Sicula Leonzio

Ore 18.00 Fano Teramo

Ore 18.00 Como Gozzano

Ore 19.00 Olbia Rieti

Ore 20.30 Bari Paganese

Ore 20.30 Cesena Vis Pesaro



© RIPRODUZIONE RISERVATA