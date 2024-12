RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LA CADUTA DELLE BIG

Lo abbiamo già detto, nei risultati Coppa Italia Serie C per i quarti di finale mancano di fatto tutte le big del campionato, l’unica che può realmente godere di questo status è l’Avellino ma, per il resto, le grandi corazzate della terza divisione sono state tutte eliminate. Basti pensare alle capolista dei gironi: il Padova ha perso in casa contro il Caldiero Terme agli ottavi, ancora prima sono state eliminate Pescara (dal Pineto), Ternana (dalla Casertana) e Benevento, le prime due addirittura al primo turno e i sanniti al secondo, dal Potenza, tutte queste squadre hanno giocato sul loro campo le partite che hanno perso.

Non solo: i risultati Coppa Italia Serie C hanno portato in dote le eliminazioni di Torres (contro il Milan Futuro) e Vicenza (contro il Rimini, ai supplementari) agli ottavi, turno nel quale è caduto anche il Catania campione uscente che addirittura ha subito uno 0-5 interno dal Trapani. Squadre come Feralpisalò, Atalanta U23, Entella, Monopoli e Audace Cerignola erano state eliminate in precedenza: questo naturalmente contribuisce a rendere ancora più intrigante il quadro dei risultati Coppa Italia Serie C, una vera favorita per il titolo non c’è e da qui in avanti, come già in precedenza, potrebbe davvero succedere di tutto. (agg. di Claudio Franceschini)

SI ENTRA NELLA FASE CALDA

I risultati Coppa Italia Serie C ci conducono per mano alle partite che mercoledì 18 dicembre si giocano per i quarti di finale della competizione: siamo ancora in regime di gara secca e dunque con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore, quello che è cambiato rispetto ai turni precedenti è che il sorteggio delle quattro partite (che prendono il via alle ore 18:00) è stato integrale e ha formato incroci tra squadre che appartengono a gironi diversi in campionato. Andiamo a scoprire quali: si parte con Milan Futuro Caldiero Terme, alle ore 18:30 spazio a Giana Erminio Avellino e poi alle ore 20:30 ecco Altamura Rimini e Arezzo Trapani.

Come sempre l’appuntamento con i risultati Coppa Italia Serie C è intrigante: siamo abituati a vedere un certo tipo di scenario in campionato ma in questa competizione gli allenatori danno spesso e volentieri spazio alle seconde linee, in più le diverse motivazioni possono creare situazioni anche sorprendenti e infatti è quello che sta succedendo anche nel corso di questa edizione, perché le big non fanno più parte del tabellone e ai quarti sono arrivate squadre insospettabili. Ora con i risultati Coppa Italia Serie C andiamo a vedere nel dettaglio quali possano essere i temi principali di questa sera…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: CONFERME E SORPRESE

Conferme e sorprese nei risultati Coppa Italia Serie C: forse le uniche due squadre che ci saremmo potuti aspettare nel tabellone dei quarti, a bocce ferme e considerando quanto sta accadendo in campionato, sono Avellino e Arezzo perché per il resto bisogna parlare di risultati poco attesi. Tra le grandi sorprese, certamente Milan Futuro e Caldiero Terme che si incrociano a Solbiate Arno: entrambe sono in zona playout nel rispettivo girone di campionato, per i veneti bisogna comunque dire che i primi turni sono stati disputati in agosto e la squadra in quel periodo aveva sorpreso tutti anche nel girone A, per poi crollare e affrontare una situazione difficile.

Il Milan Futuro invece ha trovato nei risultati Coppa Italia Serie C uno scenario nel quale mettersi a confronto in maniera competitiva, cosa che non sta succedendo in campionato visto che i giovani rossoneri hanno perso ancora nel fine settimana. Splendido poi il percorso dell’Altamura, che ora si è rimesso in corsa anche nel girone C ma all’inizio della stagione era andata incontro a una serie di preoccupanti sconfitte; questo e altro dunque nel mercoledì sera che stiamo per vivere insieme, aspettando che le partite prendano il via ecco l’elenco e poi proveremo a fare qualche ulteriore approfondimento sui quarti di finale.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: QUARTI DI FINALE

Ore 18:00 Milan Futuro Caldiero Terme

Ore 18:30 Giana Erminio Avellino

Ore 20:30 Altamura Rimini

Ore 20:30 Arezzo Trapani